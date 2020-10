Oberhausen: Taxifahrer hält bei Aral – ihm unterläuft DIESER ärgerliche Fehler, den er bitter bereut

Ein kurzer Stop an einer Aral-Tankstelle in Oberhausen endete ärgerlich für Sinan. (Symbolbild)

Oberhausen. Ab und zu hilft Sinan Aydogan im Unternehmen seines Vaters aus. Fährt mit einem Taxi Kunden in Oberhausen und Umgebung von A nach B. Ein guter Nebenverdienst zu seinem Architektur- und Städtebau-Studium an der TU Dortmund.

Doch dieser Montag sollte ärgerlich für den 28-Jährigen enden.

Oberhausen: Kurzer Stop bei Aral endet ärgerlich für Taxi-Fahrer

Mit seinem Taxi steht er gerade an der Aral-Tankstelle in Oberhausen an der Mülheimstraße. Er hat sich gerade einen Kaffee geholt, telefoniert nebenher mit seiner Frau.

Wieder einmal streiken Busse und Bahnen. Viele Pendler steigen aufs Taxi um. „Das Handy klingelt an solchen Tagen mehr als üblich“, erzählt Sinan. Seinem Vater gehört das Unternehmen, Sinan leitet Anrufe an andere Fahrer weiter und koordiniert.

Mit solche einem Mercedes war Sinan unterwegs. Foto: Privat

„Normalerweise arbeiten wir mit Terminen und ich kann es mir erlauben, kurz zur Seite zu gehen“, beschreibt er seinen Arbeitsalltag. Doch an diesem Montag ist das anders: Kunden rufen an, gleichzeitig telefoniert er mit seiner Frau und stellt den Kaffee im Auto ab.

Was er dabei völlig vergisst: Sein Taxi-Portemonaie mit den Einkünften des Tages und seinem Personenförderungsschein auf dem Dach des Autos.

Taxi-Fahrer Sinan sucht den ehrlichen Finder seines Portemonaies

In der Hektik beginnt er seine Fahrt. Der 28-jährige Student sammelt einen Kunden ein, bringt ihn zum Flughafen. Doch auf der Fahrt fliegt die Geldbörse vom Dach. „Ich war sogar kurz ausgestiegen um bei Beladen der Koffer zu helfen. Und da war das Portmonee natürlich nicht mehr da. Doch aufgefallen ist es mir wirklich erst am Flughafen.“

Er vermutet, dass es im Raum Oberhausen, an der Grenzstraße oder Lothringerstraße, vom Dach gefallen sein muss. Solch ein großes Portemonaie bleibt nicht lange unbemerkt, da ist er sich sicher.

Daher sucht er nun einen ehrlichen Finder, der die Geldbörse zurückbringt. „Der Finder kann sich gerne in unserem Büro an der Osterfelderstr 160 in Oberhausen melden“, bittet er um Hilfe. Alternativ könne auch unter 0208/854259 angerufen werden. (mb)