Post bremst OB-Stichwahl in Oberhausen aus – ist jetzt alles zu spät?

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Oberhausen gab es am 14. September kein eindeutiges Ergebnis. Die beiden Kandidaten mit den höchsten Ergebnissen treten daher am Sonntag (28. September) in einer Stichwahl gegeneinander an. Doch zahlreiche Briefwähler haben ihre Wahlunterlagen erst auf den letzten Drücker bekommen. Werden ihre Stimmen noch gezählt – oder ist es schon zu spät?

Der amtierende Oberbürgermeister von Oberhausen, Daniel Schranz (CDU), und sein Herausforderer Thorsten Berg (SPD) treten bei der OB-Stichwahl gegeneinander an. Es könnte knapp werden. Im ersten Wahlgang war Schranz auf 35,9 Prozent der Stimmen gekommen, Berg auf 31,1 Prozent. Somit zählt nun für beide jede Stimme. Doch um sicherzustellen, dass ihr Wahlzettel gewertet wird, müssen Bürger einiges beachten.

Unterlagen für OB-Stichwahl in Oberhausen auf den letzten Drücker

Was ist passiert? Zahlreiche Wahlberechtigte klagten am Dienstag und sogar noch am Mittwochmorgen (24. September), dass sie die Unterlagen für die OB-Stichwahl noch nicht erhalten hätten. Das sorgte für Unruhe, da der Zeitraum für die Rücksendung der angekreuzten Stimmzettel immer knapper wurde.

+++ Passend zum Thema: Kommunalwahl in Oberhausen live ++ Stichwahl und AfD-Erfolg- DerWesten.de +++

Dabei ist zu bedenken, dass das Ergebnis der Kommunalwahl vom 14. September zunächst am 16. September von Wahlausschuss formal bestätigt werden musste. Sofort ging dann der Auftrag zum Druck der neuen Wahlzettel raus – am Mittwochnachmittag (17. September) waren diese fertig. Nach der Zusammenstellung durch das Wahlbüro wurden die Unterlagen am Freitagmorgen (19. September) an die Deutsche Post zum Versand an die Briefwähler übergeben. Doch mit der weiteren Verarbeitung war die Post womöglich überlastet. Diese Einschätzung äußerte zumindest Wahlleiter Frank Motschull. Verständlich wäre es. Schließlich stehen nicht nur in Oberhausen, sondern in zahlreichen Städten und Gemeinden in NRW Stichwahlen an – ein logistischer Kraftakt.

Briefwahl jetzt nicht mehr per Post

Auf Nachfrage von DER WESTEN äußert sich die Deutsche Post nicht konkret zu dem Vorwurf der Überlastung. Pressesprecherin Britta Töllner betont: „Die Sortierung und die Auslieferung von Briefwahl-Sendungen haben bei uns allerhöchste Priorität.“ Nach ihrer Darstellung seien die Briefwahl-Unterlagen der Stadt Oberhausen am 18. und 19. September im zuständigen Briefzentrum Duisburg eingegangen. Die ersten Briefe seien am 19. September zugestellt worden, viele weitere bis zum 23. September, dann noch „minimale Restmengen“ am Mittwoch, 24. September.

+++ Kurz vor Stichwahl in Duisburg: Anwohner sprechen Klartext– „Stimmung ist scheiße“ +++

Doch das ist nur der Hinweg der Unterlagen. Und der Rückweg? Inzwischen habe die Deutsche Post knapp 21.000 rote Wahlbriefe an die Stadt Oberhauen final zugestellt, berichtet Britta Töllner. „Unsere Briefkästen werden engmaschig überwacht, damit sichergestellt ist, dass alle darin befindlichen roten Wahlbriefe in Absprache mit der Stadt spätestens am Samstag an diese übergeben werden.“ Für den Sonntag sei keine Zustellung mehr vorgesehen.

Mehr News:

Das bedeutet im Klartext: Wer jetzt noch Briefwahl-Unterlagen erhält oder diese zwar schon erhalten, aber noch nicht zurückgeschickt hat, kann nicht mehr auf den Postweg vertrauen. Dafür ist es zu spät. Wer sichergehen will, dass seine Stimme für die OB-Stichwahl in Oberhausen gewertet wird, hat nur eine Möglichkeit. Bis Sonntag (28. September) um 16 Uhr können ausgefüllte Unterlagen noch direkt beim Fachbereich Wahlen der Stadt Oberhausen abgegeben werden (Schwartzstraße 73, ehemaliges Zinkweißgebäude, Untergeschoss). Bei Rückfragen sind die Mitarbeiter unter Tel. 0208 / 825-2910 zu erreichen.