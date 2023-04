Oberhausen: Mann macht schlimme Entdeckung auf Spielplatz – „Wie asozial kann man sein?“

Spielplätze gehören zu einigen der wenigen Orten, an denen Kinder noch komplett kostenlos spielen können. Ein Klettergerüst, eine Schaukel, ein Sandkasten – das gehört zur Standardausrüstung vieler Spielstätten in Oberhausen. Doch zeigt sich hier häufig auch ein ganz anderes Bild.

Das musste auch ein Vater mit seinem Kind feststellen, als er zuletzt einen Spielplatz in Oberhausen besuchte. Spielen konnte sein Kind hier nämlich nicht mehr, so schlimm stand es um den Platz.

Oberhausener erschüttert – „Da ist was in der Erziehung falsch gelaufen“

„Wie asozial kann man sein. Da ist was in der Erziehung falsch gelaufen. Ganzer Spielplatz voller Scherben, Kippen und Flaschen“, regt sich ein Anwohner in einer Oberhausener Facebook-Gruppe auf. Er spricht vom Spielplatz Schönefeld an der gleichnamigen Straße.

Statt Spiel und Spaß könnten hier allerdings vermehrt Schmerzensschreie zu hören sein. Denn bei den ganzen Scherben im Sandkasten laufen die Kinder Gefahr, sich an dem Glas zu schneiden. Das geht gar nicht, findet der Oberhausener und teilt gleich mehrere Beweisfotos.

Glasflasche auf dem Spielplatz in Oberhausen. Foto: privat

Auf den ersten Blick kommt das Chaos darauf nicht so gut rüber, doch beim näheren Hinschauen kannst du schnell den gefährlichen Dreck erkennen. Kleine Kinder dürften die Scherben jedoch übersehen und wissen auch von lauernden Gefahren nichts. Auch andere Anwohner machen sich deshalb nun Sorgen.

Stadtbewohner wütend

Die Oberhausener können bei dem Anblick der Fotos nur noch mit dem Kopf schütteln. Sie können kaum fassen, wie schlimm es dort aussieht. Der Fakt, dass nach den Bildern zu urteilen vor allem Erwachsene für den Dreck und die Gefahren auf dem Spielplatz sorgen, entsetzt sie. Das Ordnungsamt sollte hier mehr kontrollieren, verlangen einige in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag.

Dass man nicht mal mehr mit dem eigenen Kind auf den Spielplatz gehen kann, ohne ständiger Gefahr ausgesetzt zu sein, finden die Anwohner sehr schlimm. Und vor allem die Kinder seien enttäuscht, wenn sie dann nicht mehr dort spielen können, weil sich ihre Eltern wegen des Mülls sorgen. Auf dem Spielplatz trinken oder rauche sei eine Sache, aber danach könnte man doch wenigstens seinen Abfall wegschmeißen, finden die Stadtbewohner. Vor allem muss man ja nicht die Glasfalschen auf den Boden schmeißen und so alles voller Scherben hinterlassen.