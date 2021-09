Oberhausen: Seniorin (82) vermisst – ohne ihre Medizin schwebt sie in Lebensgefahr!

Oberhausen. Vermisste Person in Oberhausen! Am Dienstagmorgen wurde die 82-jährige Oberhausenerin das letzte Mal gesehen.

Die Polizei Oberhausen sucht jetzt nach der Seniorin, denn sie schwebt in Lebensgefahr!

Oberhausen: Seniorin braucht dringend ihre Medikamente!

Die ältere Dame names Urszula Pakalski soll am frühen Morgen ihre Wohnung in Oberhausen verlassen haben. Seitdem hatte man nichts mehr von ihr gehört. Ob die Seniorin ihre Medikamente dabeihatte, ist leider nicht bekannt. Wenn nicht, dann könnte die Frau jetzt in Lebensgefahr schweben!

---------------

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

---------------

Mit Hilfe eines Hubschraubers suchte die Polizei bereits erfolglos nach der Vermissten. Doch dies war nicht die erste Suche nach der 82-Jährigen.

Oberhausen: Polizei bittet um Hinweise

Die Seniorin wurde in der Vergangenheit bereits ein Mal vermisst gemeldet. Damals fand die Polizei sie an einer Autobahnraststätte in Kamp-Lintfort. Es wurde vermutet, dass sie dort per Bus hingelangte. Allerdings war man sich nicht sicher.

----------------

----------------

Um die Suche nach der Vermissten auszuweiten, hat die Polizei Oberhausen jetzt auch eine Meldung auf ihrer Facebook-Seite veröffentlich. Hier nehmen die Beamten auch gerne Hinweise entgegen.

Urszula Pakalski ist circa 1,60 Meter groß und trägt eine schwarze Kurzhaarfrisur. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Wenn du sie sehen solltest, dann rufe sofort den Notruf unter 110 an! (mbo)