Oberhausen: Schwerer Crash mit zwei Bussen! Mehrere Verletze

In Oberhausen ist ein Linienbus auf einen anderen aufgefahren, mehrere Menschen wurden verletzt.

Oberhausen: Bus-Crash mit mehreren Verletzten

Das Unglück geschah am Montagvormittag an der Teutoburgerstraße/Ecke Elpenbachstraße in Oberhausen. Ein Linienbus fuhr auf einen vorausfahrenden Bus auf – dabei wurden sechs Menschen verletzt.

Zwei der Businsassen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Die Feuerwehr Oberhausen war mit einem Einsatzleitwagen, einem Löschfahrzeug, zwei Notarztwagen und vier Rettungsfahrzeugen vor Ort.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Warum es zu dem Auffahrunfall kam, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.