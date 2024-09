Oberhausen: Schlager-Star verschiebt Konzert – doch Fans können sich trotzdem freuen

Er ist ein absoluter Schlager-Star, das kann man ohne Übertreibung so sagen. Doch jetzt sagt Jörg Bausch (51) sein Mega-Konzert am 14. September in der Rudolf-Weber-Arena ab. Dabei sollte er die Arena Oberhausen mit seinem Solo-Konzert zum Beben bringen. Jetzt kommt es für die vielen Fans doch anders als geplant.

Oberhausen wird in der Szene oft auch „Schlagerhausen“ genannt. In kaum einer anderen Stadt reihen sich große wie kleine Schlager-Konzerte, Feten und Partys. Für das Festival „Inselfieber“ mit bis zu 40.000 Fans hinter der Arena Oberhausen wird sogar auf Mallorca geworben!

Oberhausen: Schlager-Star muss Konzert verschieben

Jetzt also die Absage des XXL-Konzerts von Jörg Bausch. Auf Facebook richtet sich der Sänger an seine Fans, schreibt: „Das für den 14. September geplante Konzert müssen wir schweren Herzens auf den 29. März 2025 verschieben. Diese Entscheidung war alles andere als leicht, aber unter anderem auch aufgrund aktueller Ereignisse war es notwendig, den Termin zu verlegen.“

Fans müssen sich also ein halbes Jahr lang noch gedulden. Bausch wurde durch Hits wie „Dieser Flug“, „Ein Tornado“, „Wie ein Wolf in der Nacht“ und „Am Zuckerwattenstand“ äußerst beliebt. Es gibt für die Fans aber noch ein Trost-Bonbon, denn Bausch kündigt auch an: „Durch die zusätzliche Zeit haben wir die Möglichkeit, an einer besonderen Überraschung für euch zu arbeiten, die wir vorher so nicht einplanen konnten. Ihr könnt euch also auf einen noch spektakuläreren Abend im März freuen.“

Manager hüllt sich in Schweigen

Die bereits gekauften Eintrittskarten bleiben zudem gültig. Wer will, kann sie aber auch zurückgeben. Tickets kosten zwischen 61 und 72 Euro, es sind über „Ticketmaster“ noch Plätze frei. Was der genaue Grund für die Absage ist – darüber kann nur gerätselt werden. Auch auf Nachfrage von DER WESTEN hüllt sich Bausch-Manager Heiko Schulte-Siering in Schweigen. Na, solange die Party im März noch größer wird, kann das den Fans ja recht sein…