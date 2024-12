Arena Oberhausen: Bittere Pille für Fans – nächstes Mega-Event fällt 2025 flach

Manche Events sind so schnell ausverkauft, dass Fans lieber schnell sein sollten. Und manche Fans freuen sich so auf die Veranstaltung, dass sie kein Risiko eingehen und direkt beim Vorverkauf zuschlagen. Bis zum eigentlichen Stichtag vergehen aber meist noch Monate.

Und nun kommen noch viele weitere hinzu. Denn ein Mega-Event sollte Anfang 2025 in der Arena Oberhausen stattfinden, doch der Veranstalter hat nun schlechte Nachrichten für alle Ticket-Inhaber.

Arena Oberhausen verschiebt nächstes Event

Gerade erst wurde das Revival der Taylor-Swift-Show abgesagt, da erreicht Besucher der Rudolf Weber Arena in Oberhausen schon die nächste Hiobsbotschaft. Denn auch ein weiteres Event muss für 2025 abgesagt werden.

„Wichtige Neuigkeiten für alle 7vs.Wild-Fans! Die geplante Live-Tournee von 7vs.Wild wird ins Frühjahr 2026 verschoben“, heißt es vom Veranstalter. Und weiter: „Wir wissen, wie sehr ihr euch darauf freut, und genau deshalb wollen wir sicherstellen, dass die Show genauso spektakulär wird wie die Serie selbst. Leider hat sich gezeigt, dass das ursprünglich geplante Timing etwas zu ambitioniert war.“

Tickets behalten ihre Gültigkeit

7 Kandidaten, 7 Gegenstände und 7 Tage überleben in der Wildnis – völlige Isolation und knallharter Überlebenskampf in der schwedischen Natur. Das war die Grundidee von Erfinder Fritz Meinecke, der sich der Herausforderung auch schon mit Bravour stellte. Inzwischen gibt es bereits vier Staffeln, die auf Youtube und Amazon zu sehen sind. Auch Influencer wie Knossi oder „Let’s Dance“-Bekanntheit Ann-Kathrin Bendixen oder besser bekannt als „Affe auf Bike“ haben sich der Herausforderung schon gestellt.

Wer sich nun schon auf die Liveshow am 26. Februar 2025 in der Arena Oberhausen gefreut hat, wird nun auf das übernächste Jahr vertröstet. Neuer Termin ist der 29. März 2026 – Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Wer die ersten Teilnehmenden in den jeweiligen Städten sein werden, das verraten die Veranstalter im Januar 2025.