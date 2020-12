Oberhausen: Restaurants kochen für Obdachlose – doch die Arbeitsagentur könnte das verbieten

Oberhausen. Entsetzen bei der Obdachlosenhilfe in Oberhausen!

Sie kritisiert in Facebook die Arbeitsagentur heftig. Es sei etwas vorgefallen, was „uns die Kinnlade runterfallen ließ“. Was war passiert?

Oberhausen: Obdachlosenhilfe kritisiert Arbeitsagentur scharf

Die Obdachlosenhilfe „Solidarität in Oberhausen“ wird von den Restaurants Balcanico, ValDani und Luikov bekocht. „Alle 3 Restaurants haben letzte Woche Briefe vom Arbeitsamt bekommen. Wie man denn für Obdachlose kochen könnte, wo man doch Kurzarbeit beantragt hat“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Demnach hätte die Arbeitsagentur wohl Kenntnis über soziale Netzwerke davon erhalten. Die Arbeitsagentur fragt sich, ob für das regelmäßige Kochen möglicherweise Mitarbeiter in Kurzarbeit unerlaubterweise eingesetzt werden und ein Missbrauch des Kurzarbeitergeldes vorliegt.

Der Verein „Solidarität in Oberhausen“ verteilt regelmäßig Essen an Obdachlose. Foto: Facebook „Solidarität in Oberhausen“

Für die Obdachlosenhilfe ist dieses Vorgehen nicht nachzuvollziehen. „Wir sind stinksauer“, schreiben sie. Sie kritisieren, dass auf der einen Seite soziales Engagement gefördert werden solle, auf der anderen Seite ein „übermotivierter Mitarbeiter“ Unterstützungsgelder in Frage stelle.

Obdachlosenhilfe spricht von „Sabotage“

„Wir sehen dies ohne Frage als Sabotage unserer wichtigen Arbeit durch das Oberhausener Arbeitsamt. Die Gastronomen insgesamt wissen so schon nicht, was die Zukunft bringt und müssen sich nun noch für ihr soziales Engagement rechtfertigen?“, heißt es von Seiten der Obdachlosenhilfe. Sie verweisen darauf, dass es Sache der Inhaber sei, wenn diese 5-7 Liter Eintopf für Obdachlose in ihrer Küche zubereiten würden.

„Unterste Schublade. So eine Geschmacklosigkeit ist uns in 2 Jahren nicht passiert“, finden sie deutliche Worte.

Was sagt die Arbeitsagentur zu dem Ganzen?

Zum konkreten Fall könne man sich aus Gründen des Datenschutzes nicht äußern, heißt es auf DER WESTEN-Nachfrage. Doch Sprecherin Katja E. Hübner erklärt: „Ehrenamtliches Engagement von Arbeitnehmern ist immer möglich. Zu beachten bleibt, dass diese Tätigkeiten einen Lohnanspruch gegen den Arbeitgeber generieren können, wenn diese in den Räumen des Beschäftigungsbetriebes und während der Kurzarbeit durchgeführt wird. Dies würde im Falle des Kurzarbeitergeld Bezuges zu einer Minderung des Kurzarbeitergeldes führen.“

Agentur für Arbeit geht Verdachtsfällen immer nach

Hinweisen auf möglichen Leistungsmissbrauch werde immer konsequent nachgegangen. Man agiere allerdings nur im Verdachtsfall, bei Hinweisen oder offensichtlichen oder sich widersprechenden Angaben. Erhärtet sich ein Verdacht, gehe der Fall an die Strafverfolgungsbehörden. Die Sprecherin verdeutlicht, dass Kurzarbeitergeld aus Beitragsgeldern der Versichterngemeinschaft gezahlt werde und man allein daher in der Pflicht sei, Verdachtsfällen nachzugehen. Zumal es auch bereits häufiger zu Missverständnissen und Fehlern von Seiten der Empfänger gekommen sei.

Inzwischen hat sich sogar Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) eingeschaltet. Bleibt zu hoffen, dass er im Fall vermitteln kann. (ms)