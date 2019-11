Oberhausen: Polizei stoppt Autofahrer – doch DAMIT hätten die Beamten nicht gerechnet

Die Polizei hat einen Mann angehalten, der auffällig Auto fuhr. Doch was sie dann aufdeckten, ist unglaublich. (Symbolbild)

Oberhausen. In der Nacht zu Samstag ist der Polizei in Oberhausen ein Mann in die Fänge geraten, der einiges auf dem Kerbholz hatte.

Die Polizisten aus Oberhausen kontrollierten den Mann, weil er nach Angaben der Beamten auffällig gefahren sei. So soll er zum Beispiel vor einer grünen Ampel ohne Grund stehen geblieben und dann wieder losgefahren sein.

Bei der Kontrolle wirkte der Mann nervös, deswegen führten die Polizisten einen Drogenschnelltest durch. Und der fiel positiv aus.

Ein Drogen-Schnelltest weist den Konsum binnen weniger Minute nach. Foto: Arno Burgi/Archiv

Mann aus Oberhausen hatte keine Fahrerlaubnis

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits seit März dieses Jahres keine Fahrerlaubnis mehr hatte und dass sein Führerschein sichergestellt werden sollte. Das war bis zu diesem Moment aber noch nicht geschehen.

Doch damit noch nicht genug. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten „nicht unerhebliche Mengen“ illegaler Substanzen, szenetypische Gegenstände, die auf den Konsum und Handel mit Drogen hinwiesen und eine größere Menge Bargeld in einer für den Drogenhandel typischen Stückelung.

Warum der Verdächtige dann auch noch eine Jacke mit einem offiziellen Zoll-Abzeichen auf dem Ärmel getragen hatte, konnte er nicht schlüssig darlegen. (fb)