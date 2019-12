Oberhausen: Kleinkind (2) schwer verletzt und halbnackt auf Straße gefunden – was ist passiert?

Oberhausen. Was für eine schlimme Entdeckung in Oberhausen!

Am Mittwoch ist ein kleiner Junge (2) schwer verletzt auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Arminstraße in Oberhausen gefunden worden. Der Junge war nur spärlich bekleidet gewesen.

Zum Glück keine Lebensgefahr

Das Kleinkind wurde vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise besteht bei ihm keine Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt jetzt, ob das Kind möglicherweise aus einem Fenster in der ersten Etage gefallen ist, fragt dafür Zeugen und Familienangehörige. (mg)