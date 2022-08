Oberhausen: Politiker-Absage macht Bewohner fassungslos – „Nicht zu verstehen“

Wer hat in den Ruhrgebiets-Städten das Sagen? Wir stellen die Oberbürgermeister im Pott vor.

Oberhausen. Frust in Oberhausen! Ein Antrag Der Linken Partei stößt auf Widerstand bei den Politikern im Sportausschuss, wie die „WAZ“ berichtet. Dabei wäre es für die Menschen in Oberhausen so wichtig.

Die können nicht verstehen, warum die Politik es ihnen in Oberhausen so schwer macht und lassen ihre Wut darüber auf Facebook raus.

Oberhausen: Politiker entschieden DAGEGEN – dabei wäre es gerade jetzt nötig

Die Politik spricht sich im Sportausschuss gegen ein neues Freibad in Oberhausen aus. Das hatte Die Linke beantragt, doch wird es dazu vermutlich nicht kommen. Grünen-Politikerin Stefanie Opitz lehnt den Vorschlag ab, ebenso der SPD-Sprecher Dietmar Look. Werner Nakot von der CDU will sich weiter beratschlagen, wie die „WAZ“ berichtet. Mit Blick auf die kommende kältere Jahreszeit dürfte da erst einmal nichts passieren.

Die Linke hatte ein neues Freibad vorgeschlagen und spricht von einem Notstand und akuten Mangel in der Stadt. Freibäder würden einen wichtigen Naherholungsort für Familien mit niedrigem Einkommen darstellen. Seit der Schließung des Freibades Alsbachtal seien zudem viele Schwimmwillige zum Rhein-Herne-Kanal übergewandert, obwohl das Schwimmen dort lebensgefährlich sein kann.

Oberhausen: Das ehemalige Schwimmbadgelände ist mittlerweile komplett überwuchert. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Warum die Politiker den Antrag der Linken ausschlagen, erfährst du bei der „WAZ“.

Oberhausen bekommt erst einmal kein neues Freibad – Bewohner wütend: „Nicht zu verstehen“

Die Bewohner der Stadt sind von den Politikern schwer enttäuscht und können die Entscheidung nicht nachvollziehen. Auch die Schließung des Alsbachtaler Freibads ist ihnen immer noch schleierhaft.

„Für mich ist bis heute nicht zu verstehen, warum man das Freibad Alsbachtal zugemacht hat“, fragt sich eine Oberhausenerin. Sie wohnt direkt nebenan und erinnert sich an die Zeit zurück, als es noch in Betrieb war. „Es war in jedem Sommer voll und da es ja nicht beheizt war, wären auch die steigenden Energiekosten kein Problem.“ (mbo)