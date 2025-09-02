Park-Abzocke in Oberhausen: „Das ist schon dreist“

Bis Mitte August ist noch alles gut gewesen für das Strickcafé in Oberhausen Sterkrade. Doch von einem auf den anderen Tag fürchten die Ehrenamtlichen um die Existenz des sozialen Projekts.

Der Grund: Die Parkgebühren auf dem einzig verlässlichen Parkplatz in der Nähe haben sich über Nacht verdoppelt. „Das ist schon dreist“, findet die Leiterin des ehrenamtlichen Projekts aus Oberhausen.

Park-Abzocke in Oberhausen?

Einmal in der Woche treffen sich die Damen vom ‚Strickcafé für soziale Projekte“ im Souterrain der AOK-Filiale an der Kolpingstraße in Oberhausen. Kostenlose Parkplätze in der näheren Umgebung sind hier Mangelware, zumal das Clemens Krankenhaus in unmittelbarer Nähe ist.

++ Alleinerziehende rettet Kinder aus brennender Wohnung in Oberhausen – jetzt steht sie vor dem Nichts ++

2,50 Euro für den Parkplatz am ehemaligen Finke-Möbelhaus sei für alle Ehrenamtlichen fair gewesen. Doch ohne Ankündigung seitens des Betreibers sei der Preis nun urplötzlich verdoppelt worden, klagt die Leiterin des sozialen Projekts in einer lokalen Facebook-Gruppe.

Soziales Projekt in Gefahr?

Hier gibt es nicht nur Verständnis für die Kritik: „5 Euro den ganzen Tag in einer Innenstadt? Meines Erachtens eher ein Schnäppchen“, findet ein Oberhausener. An dem Preis für den ganzen Tag sei auch nichts zu Meckern, so die Leiterin. Problematisch sei aus ihrer Sicht, dass es keine Abstufungen gibt. „Wenn man nur zwei Stunden vor Ort ist, schon heftig.“

++ Florian aus Castrop wog einst über 300 Kilo – „Ich bin Süßkram-süchtig“ ++

Im Gespräch mit DER WESTEN erläutert sie: Die ‚Mädels‘ vom Strickcafé sind alle mindestens 60+ und zum Teil auch nicht mehr so gut zu Fuß, sodass weite Wege nicht mehr akzeptabel sind.“ Immer wieder müsse man große Taschen mit fertigen Handarbeiten und selbstgebackenen Kuchen zu Basaren transportieren. „Außerdem haben einige von uns auch nur eine kleine Rente, sodass wöchentlich fünf Euro schon ein Loch ins Budget reißen.“

Mehr Themen:

Den strickenden Ehrenamtlichen bleibe wohl nichts anderes übrig, als auf der Suche nach kostenlosen Parkplätzen mehrere Runden zu drehen. „Ich fürchte allerdings, dass sich auf längere Sicht aus genannten Gründen möglicherweise die Eine oder Andere verabschieden wird“, so die Leiterin des Projekts.

Laut „Radio Oberhausen“ gehört der Parkplatz schon seit Jahren dem Unternehmen Segmüller. Eine Anfrage zu den Parkplatz-Gebühren ließ das Unternehmen unbeantwortet. Auch eine Antwort des Parkplatz-Betreibers steht noch aus.