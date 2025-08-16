Was für ein irrer Schock für einen Paketboten in Oberhausen! Dass ihn ab und an (bissige) Haustiere erwarten können, wird der 27-Jährige vielleicht das eine oder andere Mal erlebt oder zumindest von Kollegen gehört haben. Was ihn aber am Mittwochnachmittag (13. August) aber aufgelauert hat, konnte so niemand ernsthaft vorhersehen.

Als er nämlich in der Marktstraße in Alt-Oberhausen die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses betätigte, hat er einen starken Stromschlag erlitten! Durch die Wucht des Schlages seien ihm sämtliche Pakete aus den Händen gefallen.

Paketbote will in Oberhausen Päckchen zustellen – beim Klingeln erwischt es ihn

Glücklicherweise wurde schnell der Rettungsdienst alarmiert, sie versorgten den Verletzten. Zeitgleich rückte die Polizei an, um Zeugen zu befragten und mit dem Hauseigentümer zu sprechen. Jetzt wird ermittelt, ob ein fehlerhaft angeschlossenes Stromkabel den gefährlichen Stromschlag verursacht haben könnte.

Der Paketzusteller wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Denn Stromschläge können schwere Nachwirkungen mit sich führen. Dies hängt von der Stromstärke, der Stromdauer, dem Stromweg durch den Körper und dem allgemeinen Gesundheitszustand der betroffenen Person ab.

Mehr News:

Im schlimmsten Fall können Stromschläge zu Versagen des Nervensystems oder des Herz-Kreislauf-Systems führen – bis hin zum Tod.