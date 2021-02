Oberhausen: Familien verlieren durch Brand ihre Wohnungen – es kommt noch schlimmer

Mehrere Familien haben in Oberhausen ihre Wohnungen bei einem Brand verloren. (Symbolbild)

Oberhausen. In Oberhausen hatte erst ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gewütet und dann haben sich auch noch skrupellose Einbrecher in den Wohnungen zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei Oberhausen mitteilte, hatte es am Donnerstagmorgen im Dachgeschoss eines Hauses auf der Baustraße gebrannt.

Erst brennt ein Haus in Oberhausen, dann wird es noch schlimmer

Mehrere Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Doch damit nicht genug.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Essen: Mitten in Rüttenscheid blühte illegale Prostitution – Geheim-Bordell in Hotel ausgehoben

Duisburg: Nachbar hört ständig laute Sexgeräusche aus Wohnung – als die Polizisten eintreffen, fallen sie vom Glauben ab

Oberhausen: Dieser Mann soll für den Bundestag kandidieren – er hat einen besonderen Weg hinter sich

Oberhausen: Nach Zetteln in Briefkästen – jetzt machen sich Corona-Leugner an Spielplätzen zu schaffen

-------------------------------------

Nachdem durch den Brand das Dach stark beschädigt worden war und das Löschwasser sein Übriges getan hatte, konnten die Mieter nicht mehr in ihre unbewohnbar gewordenen Wohnungen zurück.

Einbrecher machten sich in leeren Wohnungen auf die Suche nach Wertsachen

In der darauffolgenden Nacht hörten Zeugen laute Geräusche, vermutlich von Einbrechern, die mit brachialer Gewalt sechs der sieben Wohnungstüren aufgebrochen hatten und die verlassenen Wohnungen dann nach Wertsachen durchwühlten.

Diese Skrupellosigkeit schockiert selbst die erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittler vom Oberhausener Einbruchskommissariat. An einen ähnlichen Fall kann sich keiner erinnern.

--------------------

Das ist Oberhausen:

Kreisfreie Großstadt im westlichen Ruhrgebiet und am unteren Niederrhein

Gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf

Knapp 211.000 Einwohner (im Jahr 2019)

Sehenswürdigkeiten: Burg Vondern, Gasometer, Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Centro Oberhausen

--------------------

Ermittler sind schockiert von Skrupellosigkeit

Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen haben oder sogar Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Du hast Hinweise? Dann melde dich bei der Polizei unter 0208/8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de (fb)