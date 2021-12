Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Oberhausen: Völlig aus dem Nichts! Gewaltausbruch in Regionalexpress

Oberhausen. Schockierende Szenen in Oberhausen!

Dort wurden am Samstag in einem Regionalexpress gleich mehrere Menschen von einem aggressiven Täter attackiert. Nun ermittelt die Polizei in Oberhausen.

Oberhausen: Attacke in Regionalbahn

Für eine Seniorin und zwei Jugendliche wurde die Fahrt im Regionalzug am Samstagmittag brenzlig. Gegen 13.15 Uhr fing ein 39-Jähriger während der Fahrt an, um sich zu schlagen und treten.

In Oberhausen wurde eine Bahnfahrt für die Gäste gefährlich. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ralph Peters

Bisher ist nicht klar, wieso der Mann die 64-jährige Frau und die beiden Jugendlichen attackierte. Ein Augenzeuge berichtet, dass der Täter seine Opfer jeweils am Hals und an den Armen gepackt haben soll. Dabei sei die Jacke des 14-jährigen Opfers gerissen.

------------------------

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

------------------------

Daraufhin gelang es dem Zeugen, den 39-Jährigen zu bremsen. Am Hauptbahnhof in Oberhausen wartete bereits die Bundespolizei auf den Angreifer. Dieser und die drei Geschädigten wurden auf die Wache begleitet.

Oberhausen: Polizei konfisziert Drogen

Die Beamten konfiszierten Marihuana, welches der Täter bei sich trug. Die beiden Minderjährigen wurden währenddessen von ihren Eltern in der Polizeiwache abgeholt. Außer einem Schock ist den drei Betroffenen während der Attacke im Zug nichts zugestoßen.

Dennoch wurde der Mann vorläufig festgenommen. Außerdem ermittelt die Polizei in Oberhausen aktuell wegen Körperverletzung und der Sachbeschädigung. (neb)