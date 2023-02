Oberhausen: Miese Entdeckung bringt Spaziergänger auf die Palme – „Was geht in deren Köpfen vor?“

Farbeimer, Spraydosen, Kinderspielzeug und Klamotten in zahlreichen Säcken. Eine wilde Müllkippe im Revierpark Vonderort in Oberhausen erhitzt die Gemüter. Heiko Cramer teilte seine bittere Entdeckung in einer lokalen Facebook-Gruppe.

„Was sind das eigentlich für Menschen, die ihren Müll einfach in Wald und Natur entsorgen?“, fragt sich der Oberhausener. Seine Beobachtungen geben Anlass zur Sorge. Doch die Stadt dementiert.

Oberhausen: „Was geht in deren Köpfen vor?“

„Leider findet man solche Haufen sehr häufig an den verschiedensten Stellen rund um den Revierpark“, berichtet der Spaziergänger im Gespräch mit DER WESTEN. Hausmüll, Möbel, Reifen bis hin zu Eimern mit chemischem Inhalt, habe er schon entdeckt. „Sehr häufig hat man den Eindruck, dass auch Gewerbetreibende ihren Abfall dort einfach abladen.“ Aus seiner Sicht sei die Vermüllung auch im angrenzenden Stadtteil Osterfeld „ein immer größeres Problem“. Er fragt sich: „Was geht in deren Köpfen vor? Offensichtlich nicht sehr viel, das ist das Problem.“

Diese wilde Müllkippe sorgt in Oberhausen für Ärger. Foto: Heiko Cramer

Auch andere Anwohner teilen die Einschätzung: „Will nicht wissen, wie es bei diesen Idioten in der Wohnung aussieht“, schreibt eine. Ein anderer Bericht ebenfalls von zahlreichen wilden Müllkippen.

Das sagt die Stadt Oberhausen zum Müll-Problem

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Stadt Oberhausen mit, dass die wilde Müllkippe am vergangenen Mittwoch (25. Januar) gemeldet und zwei Tage später durch die Revierparkverwaltung beseitigt worden sei. Den Eindruck eines zunehmenden Müll-Problems könne der Stadtsprecher nicht bestätigen. „Anhand der Meldungen über das Ticketsystem ist keine erkennbare Änderung in der Anzahl der gemeldeten wilden Müllkippen erkennbar.“ Weder in Osterfeld noch im übrigen Stadtgebiet sei die Zahl wilder Müllkippen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Er wies darauf hin, dass wilde Müllkippen genau wie etwa Schäden an Gehwegen oder Fahrbahnen, defekte Straßenbeleuchtungen oder abgestellte Fahrzeuge der Stadt per Mail (beschwerde@oberhausen.de) gemeldet werden können. Alternativ können Anwohner sich außerdem unter 0208 825-7777 bei der Service-Hotline melden.