Oberhausen: Müll-Wahnsinn! Anwohnern platzt der Kragen – „Absolut respektlos“

In den letzten Wochen versank NRW in einem regelrechten Streik-Chaos. Busse und Bahnen, Flughäfen, Kitas, Krankenhäuser und schließlich auch Entsorgungsbetriebe – die Warn-Streiks der Gewerkschaft Verdi machten fast nirgends Halt. Mehr zu den Streiks in Essen, Oberhausen und Umgebung findest du in diesem Artikel.

Auch in Oberhausen rief Verdi die Entsorgungsbetriebe zum Streik auf. Vom 10. bis einschließlich 15. März sollten unzählige Mülltonnen nicht abgeholt werden. Die Stadt versank schier im Abfall-Chaos. Die Auswirkungen sind extrem – einigen Anwohnern platzte nun der Kragen.

Oberhausen versinkt im Müll-Wahnsinn

Die überfüllten Abfall-Tonnen machen nicht nur im privaten Raum auf sich aufmerksam, sondern auch öffentliche Container quellen geradezu über vor Müll. Eine Anwohnerin aus Oberhausen postete nun wütend ein Foto der Müll-Berge auf Facebook, wo sie ihrem Ärger kund tat. „Ohne Worte“, kommentiert sie zu den Bildern, auf denen Berge an Müll auf und neben den Mülltonnen zu sehen sind.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Bilder gehen um – sie zeigen eine ganz miese Nummer

„Die Pappcontainer waren nicht überfüllt“, schreibt die Frau aus Oberhausen dazu, „viele Kartonagen waren sogar mit Adressaufklebern versehen“. Die Verschmutzung an der Bergstraße/Ostfriedhof treibt die Anwohnerin offenbar zur Weißglut. Allein schon, weil sie hätte verhindert werden können, wenn die Kartons IN die dafür vorgesehenen Container getan worden wären – und nicht daneben. Und mit ihrer Wut ist die Oberhausenerin nicht allein.

Diesen Müll-Berg fand eine Anwohnerin in Oberhausen. Foto: privat

„Absolut respektloses Verhalten“

„Ich werde es nie begreifen, sieht bei den Leuten zu Hause sicherlich genauso aus“, kommentiert eine Anwohnerin die Fotos der Oberhausenerin bei Facebook. Eine andere schreibt: „Das ist ein absolut respektloses Verhalten. Da zeigen sich die charakterlosen Züge der Menschen. Hoffentlich dürfen die richtig zahlen dafür“.

Mehr News:

Inzwischen sei das Müll-Chaos wieder aufgeräumt worden, wie die Frau aus Oberhausen im Gespräch mit DER WESTEN berichtet. Sie habe es noch am selben Tag bei der Stadt gemeldet, die das Problem offenbar angegangen ist.