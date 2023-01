Oberhausen: Schrecklicher Start ins Leben – Jungtiere einfach in Mülltonne entsorgt

Kurz vor Weihnachten kam es in Oberhausen zu einem schrecklichen Fund. Unbekannte entsorgten zwei Küken eiskalt in einer Mülltonne.

Doch es kam zu einem kleinen Weihnachtswunder. Denn die armen Vögel wurden noch rechtzeitig entdeckt. Eine Frau wurde zur Lebensretterin und handelte genau richtig.

Oberhausen: Küken in Mülltonne entsorgt

Anstatt einfach weiterzugehen und den Jungtieren sich selbst zu überlassen, rettete die Frau sie. Wie der „WDR“ berichtet, kümmerte sie sich darum, dass die Küken im Arche Park in Mülheim landeten. Dort päppeln sie die Tierpfleger aktuell auf. Wem die Tiere gehören oder wer sie in die Mülltonne warf, sei nicht bekannt.

Doch offenbar hatten die Küken Glück im Unglück. Nach dem grausamen Start ins Leben, sollen sie im Tierschutz-Park eine glückliche Zukunft mit anderen Artgenossen vor sich haben. Aktuell befinden sich die zwei Tiere noch in ihrem Einzelkäfig. Sie seien noch zu klein, um zu den ausgewachsenen Hühnern zu können.

Doch nach Angaben des „WDR“ sollen sie in Zukunft entweder zu den anderen Hühnern oder in die Anlage der Ziegen ziehen. 258 Tiere können sich auf den gut 3.000 Quadratmetern austoben. Neben Enten, Hühnern und Meerschweinchen würde auch seltenere Tiere zu den Mitbewohnern gehören. Gehörnte Heidschnucken, Walliser Schwarznasenschafe oder Pommernenten dürfen den Tierschutz-Park in Mülheim ebenfalls ihr Zuhause nennen.