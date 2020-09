Oberhausen: Blitzer sorgt für Ärger – „Stadt sollte sich schämen!“

Oberhausen: Die mobilen Blitzer machen die Menschen in der Stadt sauer. (Symbolbild)

am 29.09.2020 um 15:10

Oberhausen. Blitzer können die Autofahrer richtig verärgern. Was derzeit aber in Oberhausen passiert, geht über den üblichen Frust eines Strafzettels hinaus.

Dort sorgen die Blitzer gerade für richtig Zoff. „Die Stadt sollte sich schämen“, finden die Bürger. Die Stadt hingegen weist die Vorwürfe zurück.

Oberhausen: Blitzer sorgt für Ärger

Während die Menschen in Oberhausen glaubten, dass die Stadt die neuen mobilen Blitzer zum Schutz besonders bedrohter Menschengruppen einsetzen würde, hatte die offenbar andere Pläne. Ein solcher unauffälliger Geschwindigkeitsmesser steht nämlich auf der Mülheimer Straße „und wird immer nur ein Meter vor oder zurückgeschoben oder gedreht“, wie die Nachrichtenseite „Oberhausen Aktuell“ auf Facebook schreibt.

Dabei soll der Blitzer eigentlich angeschafft worden sein, um an Bereichen vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen Geschwindigkeitsverstöße festzustellen, heißt es weiter. Und ein zweiter Blitzer werde „ständig im Kreis eingesetzt: Königstraße, Weierstraße und Emmericher Straße“ und das „immer nur in Baustellen“.

Eigentlich sollte der zweite Blitzer jedoch ebenfalls anders genutzt werden: „Der neue mobile Blitzer soll dann vor den mehr als 100 Kitas, Schulen und Seniorenheimen zum Einsatz kommen“, zitiert „Oberhausen Aktuell“ die Stadt.

Stadt Oberhausen spricht von „unzutreffender Aussage“

Die Stadt hingegen sagt, dass „eine solche unzutreffende Aussage von der zuständigen Stelle der Stadt Oberhausen nicht gemacht“ worden sei. Stattdessen sei jener Blitzer „zur Kontrolle des Lkw-Durchfahrtsverbotes“ auf der Mülheimer Straße beschafft worden. Und dieser werde dort auch eingesetzt. Zu dem ersten Blitzer heißt es seitens des Stadtsprechers Martin Berger, dass der „zum Einsatz an Gefahrenstellen“ beschafft worden sei.

Berger erklärt: „(Es) wurde und wird unter anderem Leben und Gesundheit von Bauarbeitern durch Raser gefährdet, die einen Baustellenbereich auf der Emmericher Straße mit erheblicher höherer als der zulässigen Geschwindigkeit von 20 km/h befahren. Zu den anderen Örtlichkeiten liegen Beschwerden von Anwohnern über Raser vor.“

Bürger in Oberhausen sind verärgert

Dass die Blitzer die Menschen in Oberhausen jedenfalls aufregen, zeigen die vielen Kommentaren bei Facebook. Sie schreiben zum Beispiel:

„Es ist schon unverschämt, den ständig in der Baustelle auf der Emmericher stehen zu haben. Da ist eh schon nur 20 erlaubt und man muss da lang, weil die Autobahn ewig gesperrt ist.“

„Um Autofahrer abzuzocken. Da wo es angebracht wäre, ist leider nix. Die Kassen der Stadt sind leer....!“

„Corona war teuer für den Staat.“

„Hauptsache die Kassen sind voll. Wenn interessiert die Kitas und die Schulen!“

„Sind die Kassen leer, müssen Blitzer her! Wer denkt, diese Art von 'Verkehrsüberwachung' gilt der Sicherheit und nicht der Geldvermehrung, glaubt auch an den Osterhasen.“

Und so fragt auch „Oberhausen Aktuell“ leicht ironisch: „Wo steht der Blitzer am Montag? Emmericher Straße, Weierstraße oder Feuerwache zum Laden?"

Oberhausen: Dritter Blitzer soll kommen

Denn Fakt ist, dass die beiden mobilen Blitzer nicht an Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen - also dort wo Menschen besonders gefährdet sein dürften - zum Einsatz kommen.

Berger sagt dazu, die Umsetzung sei „noch nicht abschließend erledigt“. Er macht aber darauf aufmerksam, dass ein oder zwei mobile Messfahrzeuge täglich an Gefahrenstelle vor Schulen, Kindertagesstätten etc. im Einsatz seien. Wo der dritte Blitzer künftig tatsächlich stehen wird, bleibt also abzuwarten.