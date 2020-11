Oberhausen: Anwohner gehen gegen Blitzer vor – und greifen dabei zu witzigen Mitteln

In Oberhausen haben die Anwohner kreative Wege entwickelt, um einen mobilen Blitzer zu sabotieren.

Diese absurd-witzige Aktion in Oberhausen zeigt, wie kreativ Menschen wirklich werden können, wenn es um so lästige Dinge wie einen Blitzer geht...

Oberhausen: Anwohner sabotieren Blitzer

In Oberhausen ist seit einiger Zeit ein mobiles Blitzgerät unterwegs. Der Blitzer, der selbst ein bisschen an ein kastenförmiges Auto erinnert, treibt in verschiedenen Straßen sein Unwesen bei den Autofahrern.

Doch auf witzige Art und Weise haben die Anwohner in Oberhausen angefangen, den Blitzer zu sabotieren.

Das ist die Stadt Oberhausen:

eine Großstadt im westlichen Ruhrgebiet

hat 210.764 Einwohner auf 77,09 Quadratkilometern Fläche

besteht aus drei Stadtbezirken und 26 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten: Gasometer Oberhausen, Centro Oberhausen

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

In der Facebook-Gruppe „Oberhausen aktuell“ hat ein Mann die vielfältigen Methoden gesammelt, wie der Blitzer behindert wurde.

In Oberhausen fungiert ein Kinderwagen als Sabotage-Mittel für einen Blitzer. Foto: Privat

So hat einmal jemand einen Kinderwagen vor den Blitzer gestellt. In einem anderen Fall blockiert eine Mülltonne inklusive Mülltüten die Sicht des Messgeräts.

Mülltonnen und volle Tüten blockieren einen Blitzer in Oberhausen. Foto: Privat

Doch auch eine leere Mülltonne, deren Deckel geöffnet ist, kann das Blitzgerät offenbar blockieren.

Auch eine leere Mülltonne kann den Blitzer in Oberhausen blockieren. Foto: Privat

„Soll mal jemand sagen, die Oberhausener hätten keinen Humor“, schreibt der Verfasser des Facebook-Beitrags zu der Fotosammlung.

Viele Nutzer amüsieren sich ebenfalls über die Kreativität der Anwohner, kommentieren: „Gut gemacht“ oder „Richtig starke, kreative Winde haben wir bei uns in Oberhausen...“

Oberhausen: Kritik an Blockier-Aktion

Doch es gibt auch kritische Stimmen – „Ich finde das Ganze ziemlich behämmert, wenn ich ehrlich sein soll. Es hat noch nie jemandem geschadet, wenn er sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten hat. Andersherum sieht es da schon anders aus. Beschämend, dass manche zu solchen Mitteln greifen“, schreibt ein Mann.

„Eigentlich finde ich Geschwindigkeitskontrollen gut. Raser nerven einfach und sind gefährlich“, stimmt eine Oberhausenerin zu. (kv)