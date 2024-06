Oberhausen: Mallorca-Star kommt in die Rudolf-Weber-Arena – doch nicht alle dürfen rein

„Malle ist nur einmal im Jahr – außer man fährt öfters“, heißt es in einem beliebten Ballermann-Hit. Oder man gönnt sich eines der zahlreichen Mallorca-Festivals, die regelmäßig in der Bundesrepublik steigen. Denn auch außerhalb der Ballermann-Saison wollen die Stars ihre Fans nicht hängen lassen – und touren daher quer durch Deutschland.

Auch Oberhausen darf sich auf eine absolute Mallorca-Legende freuen: Mia Julia – Sängerin von Hits wie „Endlich wieder Malle“ oder „Bring mich nach Hause“. Im Rahmen ihrer Arena-Tour verschlägt es die 37-Jährige in die Rudolf-Weber-Arena.

Doch bei dem Auftritt herrschen strenge Regeln. Nicht jeder darf das Konzert besuchen.

Oberhausen: Mallorca-Star kommt in die Rudolf-Weber-Arena

Bis die große Party in Oberhausen steigt, dauert es noch eine Weile. Mia Julias Arena-Tour durch Deutschland findet erst 2025 statt – und Oberhausen als Standort ist erst am Jahresende dran. Genauer gesagt: Am 20. Dezember 2025. Tickets gibt es aber bereits ab Donnerstag, dem 20. Juni 2024.

Doch das hält die Veranstalter nicht davon ab, schon jetzt auf die wichtigste Regel des Konzerts hinzuweisen. Denn wer Mia Julia kennt, der kann sich bereits denken, dass ihre Show vielleicht nicht für alle Altersgruppen geeignet ist.

Strenge Einlass-Regeln bei Mia-Julia-Konzert

Tatsächlich ist Mia Julias „Queen of Party Arena-Tour 2025“ ab 18 Jahren freigegeben! Kein Wunder, schließlich zeigt sich die Sängerin gerne freizügig und verdient nebenbei auch mit Erotikfilmen im Netz den ein oder anderen Euro dazu.

Wer also mit Mia Julia in Oberhausen feiern will, sollte das Erwachsenenalter erreicht haben. Und da zum richtigen Ballermann-Feeling ja sowieso auch der Aussschank diverser alkoholischer Getränke gehört, für die man ebenfalls ein gewisses Alter nachweisen muss, dürfte sich das Einhalten der Einlass-Regeln ohnehin wie von selbst erledigen.