Oberhausen: Mann sticht auf Menschen ein! – Vier Verletze ++ Eine Person schwebt in Lebensgefahr

Oberhausen. Heftiger Angriff in Oberhausen! Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein Mann hat in Oberhausen mehrere Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Eine Person schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Oberhausen: Mann sticht auf Personen ein – mehrere Opfer in Lebensgefahr

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 19 Uhr im Bereich der Arndtstraße. Zunächst war völlig unklar, was der Hintergrund der Tat sein könnte, so ein Polizeisprecher auf DER WESTEN-Anfrage am Donnerstagabend. Der Sprecher weiter: „Nach derzeitigem Stand gehen wir bei den Betroffenen von Stichverletzungen aus.“

Bei der Polizei seien mehrere Notrufe von direkten Nachbarn aus dem Haus eingegangen.

+++ Update vom 20.11.2020, 7.05 Uhr:

Bei dem Angriff sollen vier Menschen sowie der Täter verletzt worden sein. Mindestens eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. In der Nacht zu Freitag hätten die Ermittler erste Erkenntnisse gesammelt. Demnach gehen die Behörden bei dem Angriff von einem familiären Hintergrund aus.

In Oberhausen schweben nach einer Attacke eines Mannes mehrere Menschen in Lebensgefahr. (Symbolfoto) Foto: imago images / Ralph Peters

Zur Identität des mutmaßlichen Täters und der Opfer lagen am Freitagmorgen noch keine Informationen vor. Auch die Fragen, welches Motiv der Mann für seine Tat hatte oder was für eine Art Waffe er bei seinem Angriff benutzte, blieben offen. Die Staatsanwaltschaft will am Mittag weitere Informationen herausgeben.

Polizei Oberhausen hat Verstärkung aus Essen angefordert

Mehrere Personen sind ins Krankenhaus gebracht worden, dort werden sie intensivmedizinisch betreut. Auch der mutmaßliche Täter selbst sei verletzt worden und wurde ebenfalls medizinisch behandelt. Die Polizei Oberhausen konnte ihn festnehmen.´

Die Polizei Oberhausen hat Verstärkung aus Essen angefordert. Der Einsatz sei gegen 23.42 Uhr beendet gewesen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. (mg/ldi/dpa)

