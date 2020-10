Oberhausen: Mann geht spazieren – und fällt vom Glauben ab, als er DAS entdeckt: „Asoziale Mitbürger“

Oberhausen. Bei einem erholsamen Spaziergang in Oberhausen die Natur genießen – das war der Plan von Markus L. am Donnerstag.

Doch was er bei seinem Ausflug in Oberhausen sah, löste eher Wut statt Entspannung bei ihm aus.

Oberhausen: Mann stolpert bei Spaziergang über riesige Müllberge

In einer Facebook-Gruppe über Oberhausen machte Markus L. seinem Ärger Luft und postete Fotos von seinem Fund. „Heute musste ich bei meinen Spaziergang feststellen, was wir doch zum Teil für asoziale Mitbürger haben“, schreibt er darunter. Der Anblick ist ernüchternd.

Bei seinem Spaziergang fand Markus L. mehrere wilde Müllkippen in Oberhausen. Foto: Facebook

Am Wegesrand und im Gebüsch häufen sich riesige Müllberge. Blaue Mülltüten, Plastikplanen, zerrissene Kartons, Elektrogeräte und sogar ein Sofa und ein Kinderwagen wurden hier einfach in der freien Natur entsorgt.

Sogar ein Sofa und ein Kinderwagen fanden sich auf den wilden Müllkippen. Foto: Facebook

Die beiden wilden Müllkippen fand Markus L. in der Nähe von Haus Ripshorst am Köttelbecken Läppkes Mühlenbach und nahe der Breilstraße zwischen Emscher und Autobahn. „Die Verursacher können Stolz auf sich seien“, schreibt er voll wütender Ironie am Ende seines Beitrags.

User sind empört: „Zum Kotzen“

Auch die User unter dem Beitrag kochen bei diesem Anblick vor Wut:

Wenn ich Müll produziere habe ich auch dafür Sorge zu tragen, das dieser ordnungsgemäß entsorgt wird. Und wenn ich renoviere habe ich Müllentsorgung mit einzukalkulieren, ansonsten sollte man es lassen.

Zum Kotzen.

Denen sollte man den Müll ins Wohnzimmer werfen, damit die mal wach werden.

Was für einen Mist die Menschen bauen. Beschämend.

Markus L. will die unerlaubten Müllkippen nun bei der Stadt Oberhausen melden. (at)