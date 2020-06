Oberhausen: Mann sieht mysteriöses Werbeplakat – als er es genauer betrachtet, ruft er sofort die Polizei

Oberhausen. Werbung für Drogen - mitten auf offener Straße in Oberhausen. Klingt unglaublich, ist aber tatsächlich so geschehen.

Regelmäßig joggt Markus V. an einer großen Werbewand an der Kreuzung Mülheimer Straße/Tannenbergstraße in Oberhausen vorbei.

Unter einer großen Anzeige für das Einrichtungshaus Rück prangt dort seit einigen Tagen an einer Hauswand ein unscheinbares schwarzes Plakat. Zu sehen ist eine Gestalt mit einer Maske, wie sie Anonymous-Aktivisten berühmt gemacht haben. Darunter der vielsagende Satz: „Jeder trägt eine Maske. Doch wer steckt dahinter?“ Ebenfalls zu sehen ein riesiger QR-Code mit einem „V“ in der Mitte.

Oberhausen: Werbeplakat mitten in der Stadt wirbt für Drogen-Webseite

Das mysteriöses Plakat war schnell Gesprächsthema in der Nachbarschaft. Auch Markus V. wurde darauf aufmerksam: „Diese markante Figur und der seltsame Text haben mich so stutzig gemacht, dass ich meine Frau den QR-Code einscannen lassen habe“, erzählt er gegenüber DER WESTEN.

Was sie dann entdeckten, machte sie fassungslos. Der hinterlegte Link führte sie zu einer Webseite mit einer Domain im Pazifik-Staat Tonga. Einer Webseite, auf der ganz offen Drogen angeboten werden.

Kokain, Tildin, Amnesia - bezahlt per Bitcoins

Auf der Seite wird ganz offen für Drogen geworben. Foto: Screenshot

DER WESTEN hat den Verdacht überprüft und kommt zu dem selben Ergebnis. Den Namen der Seite nennen wir an dieser Stelle bewusst nicht. Auf der Seite wird ganz offen für alle Art von Drogen geworben. Kokain ab 90 Euro, Tildin ab 16 Euro oder Amnesia ab 12 Euro werden beispielsweise angeboten.

Drogen per Klick, bezahlt wird mit Bitcoins, Monero oder PaySafeCard. Doch Betäubungsmittel sind nur das Eine.

Auch das wird auf der Seite angeboten:

gefälschte Kreditkarten

Passwörter

positive Bewertungen für Ebay-Shops

Oberhausener: „Kann es nicht glauben, dass Kriminelle Werbung für Verbotenes machen können“

„Ich kann es nicht glauben, dass Kriminelle einfach so Werbung für Verbotenes machen können. Das ist eine Schande, was dort passiert“, findet Markus V. Was ihn besonders auf die Palme brachte: „Niemand kümmert sich.“ Bei der Polizei habe man ihm gesagt, dass man nicht zuständig sei, erzählt der Oberhausener.

DER WESTEN hat bei der Polizei Oberhausen nachgefragt. Polizeihauptkommissar Maik Podlech erklärte: „Der Vorgang wurde an die Direktion Kriminalität gesteuert und dort geprüft.“

Doch wie konnte das Plakat dort überhaupt aufgehängt werden? Die Plakatwand wird von der Koblenzer Firma „awk Außenwerbung GmbH“ betrieben, die mehr als 30.000 Werbeflächen in Deutschland betreut.

Plakat-Inhalt auf ersten Blick nicht ersichtlich

Sprecherin Stefanie Erlinghagen sagte uns: „Wir haben das Thema bereits intern aufgegriffen und eine umgehende Abdeckung veranlasst.“ Noch am Freitag solle das Plakat entfernt werden.

Das Plakat sei regulär gebucht worden, so die Sprecherin, die darauf verweist, dass der Inhalt der Webseite auf den ersten Blick des Motives eben nicht ersichtlich gewesen sei. „Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht möglich gewesen“, so Erlinghagen. Sie kündigt Konsequenzen an: „Wir werden Strafanzeige stellen, sofern sich der Verdacht bestätigt.“