Oberhausen: Mann ruft im Netz zu DIESER Aktion auf – „Neumodischer Wahnsinn“

Oberhausen. Wie findest du das? Ein Mann aus Oberhausen ruft im Netz zu einer Aktion auf. Doch die meisten sind nicht davon begeistert. Dabei will er damit Kindern etwas Gutes tun.

Corona hat Oberhausen und die ganze Welt schwer getroffen. Wir müssen auf so vieles verzichten, um unsere Mitmenschen zu schützen, die von dem Virus härter getroffen werden könnten als die meisten. Im Frühjahr, als die Kitas und Spielplätze geschlossen hatten, waren die Kleinsten sehr einsam.

Oberhausen: Aktion kommt nicht gut an

Die Eltern malten mit den Kindern Regenbögen an die Fenster. Überall in Oberhausen und der Region waren die bunten Bilder zu sehen. Die Kinder wollten damit sagen: Alles wird gut.

Nun ist seit Montag der zweite Lockdown im Gange. Schon vorher stand fest: St. Martin und Weihnachtsfeiern fallen ins Wasser. Um die Kinderaugen trotzdem zum Leuchten zu bringen, ruft ein Mann aus Oberhausen zu einer ungewöhnlichen Aktion auf.

Der Mann aus Oberhausen wünscht sich, dass wir diesen Samstag unsere Weihnachtsdeko aus dem Keller holen. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

In einer Facebookgruppe bittet er darum, bereits am kommenden Samstag, 7. November, Weihnachtsdeko in die Fenster zu hängen. So will er das Dunkle in der Welt vertreiben.

Doch so wirklich gut, kommt die Aktion in Oberhausen nicht an. Ein Nutzer spricht vom „neumodische Wahnsinn“, dem er nichts abgewinnen kann. Schließlich ist Halloween gerade vorbei und St. Martin steht vor der Tür.

------------

Das ist der Totensonntag:

Er findet dieses Jahr am 22. November 2020 statt

Er ist in der evangelischen Kirche ein Gedenktag für Verstorbene

Der Totensonntag fällt immer auf letzten Sonntag vor dem ersten Advent

Es ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres

Er kann nur auf Tage zwischen dem 20. Und 26. November fallen

Beim Totensonntag steht das „jüngste Gericht“ und das ewige Leben im Mittelpunkt

------------

Darauf machen auch viele andere aufmerksam. Denn da keine Laternenzüge in Oberhausen stattfinden, hängen viele ihre Laterne ins Fenster. Einige Nutzer posten sogar Fotos von den Werken ihrer Kinder.

Oberhausen: Nicht vor Totensonntag schmücken

Doch das, was die meisten als Gegenargument bringen, ist der Totensonntag. Den meisten Menschen aus der Gruppe wurde beigebracht, erst nach diesem Tag die eigenen vier Wände weihnachtlich zu schmücken.

------------

Mehr News aus Oberhausen:

Oberhausen: Mann geht spazieren – und fällt vom Glauben ab, als er DAS entdeckt: „Asoziale Mitbürger“

Centro Oberhausen verschärft Corona-Regeln massiv – Kundin außer sich: „Kein Verständnis für den Schwachsinn!"

Oberhausen: Anwohner geht durch Revierpark und findet Zettel an Bäumen – sie sorgen für Diskussionen

------------

Dieses Jahr fällt der Totensonntag auf den 22. November. Die Kirchen werben dafür, erst in der Woche vor dem 1. Advent zu schmücken – aus Rücksichtnahme auf die Verstorbenen.

So modern vieles heute auch ist, an dieser Tradition halten die Menschen aus Oberhausen fest. Doch das bleibt jedem selbst überlassen. Eine Nutzerin fasst zusammen: „Weihnachten ist das, was wir draus machen. Wie vieles andere auch.“

+++ Corona in NRW: Metro geht drastischen Schritt – jeder ist davon betroffen +++

Ebenfalls interessant: Am Flughafen Köln/Bonn ist ein Passagier schockiert, als er diese Szene beobachtet. Er macht dem Airport schwere Vorwürfe. Hier liest du mehr <<< (ldi)