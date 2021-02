Oberhausen: Dieser Mann soll für den Bundestag kandidieren – er hat einen besonderen Weg hinter sich

Sollte Tareq Alaows, Direktkandidat der Grünen in Dinslaken und Oberhausen, bei der Bundestagswahl im September erfolgreich sein, wäre er der erste Geflüchtete aus Syrien im Deutschen Bundestag.

Alaows, der 2015 von Syrien nach Deutschland kam, steht für die Grünen in Oberhausen zur Wahl. Seine Flucht und sein Weg nach in die Politik waren steinig. Im Interview mit dem „WDR“ spricht der Jurist über seine Geschichte und Motivation.

Oberhausen: Kandidat der Grünen könnte im Bundestag Geschichte schreiben

Bisher ist der Deutsche Bundestag wenig divers. Gerade was die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund angeht, ist der Unterschied zwischen dem Anteil der Abgeordneten (8 %) und dem Anteil in der Bevölkerung (26 %) extrem groß.

--------------------

Das ist Oberhausen:

Kreisfreie Großstadt im westlichen Ruhrgebiet und am unteren Niederrhein

Gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf

Knapp 211.000 Einwohner (im Jahr 2019)

Sehenswürdigkeiten: Burg Vondern, Gasometer, Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Centro Oberhausen

--------------------

Tareq Alaows, der für ein Leben in Würde und Sicherheit nach Europa geflohen ist, will im Herbst 2021 in den Bundestag einziehen und damit „den Hunderttausenden geflüchteten Menschen in Deutschland eine Stimme geben.“

Seine persönliche Geschichte führte den studierten Juristen über die Türkei im Schlauchboot nach Lesbos und über die Balkanroute schließlich zunächst nach Dortmund. Wenig später fand er in Bochum ein neues zu Hause.

Alaows ist den Menschen schon lange sehr zugetan und bereit, für sie einzustehen. Noch in Syrien leistete er humanitäre Hilfe in Kriegsgebieten. Seitdem er in Deutschland lebt, engagiert er sich für die Entkriminalisierung der Seenotrettung.

Tareq Alaows engagiert sich seit seiner Flucht für die Entkriminalisierung der Seenotrettung. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

„Ein Mandat im Bundestag wäre jetzt seine Möglichkeit, die Lage der Geflüchteten auf der politischen Ebene zu verbessern“, so Alaows gegenüber dem „WDR“.

Für den Einzug in den Bundestag braucht der Jurist eine deutsche Staatsbürgerschaft. Diese ist aber schon beantragt. Um die deutsche Sprache so gut wie möglich zu lernen, hat er das Grundgesetz wörtlich übersetzt. Ein Jurist kann eben auch nicht aus seiner Haut.