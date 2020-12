Oberhausen: Mann entdeckt DAS auf dem Gehweg und sorgt für hitzige Diskussion – „Sowas von sinnlos“

Oberhausen. Wer in Oberhausen unterwegs ist, der kann durchaus eine Entdeckung machen, die ihn so schnell nicht loslässt. So ist ein Mann über einen Gehweg gelaufen, als er plötzlich etwas sah, das er nicht fassen konnte.

Auf Facebook schreibt er: „Sowas von sinnlos.“ Und was sagen andere Facebook-Nutzer und die Stadt Oberhausen dazu?

Oberhausen: Mann macht unerwartete Entdeckung auf Gehweg und löst Diskussion aus

Ein Spaziergang durch Oberhausen kann Potential für eine hitzige Diskussion haben, wie der Vorfall eines Mannes zeigt. Er lief über den Gehweg der Mülheimerstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 336 eine unerwartete Entdeckung machte: Ein Pöller stand plötzlich mitten auf dem Gehweg.

Der Mann teilte seine Entdeckung in einer Facebook-Gruppe und schreibt dazu: „Wohl wieder eines der Oberhausener Meisterwerke?“ Auf einem ebenfalls von ihm veröffentlichten Foto sieht man einen Pöller, der mittig auf dem Gehweg zwischen Geh- und Fahrradweg platziert ist. Auf Anfrage von DER WESTEN sagt der Mann weiter: „Leider hat (der Pöller) dort keinerlei Nutzen - im Gegenteil, da er eher Gefahren für Radfahrer und Fußgänger bietet.“

Und auch andere Facbook-Nutzer können den Sinn des neu aufgestellten Pöllers nicht verstehen. Sie nehmen die Entdeckung humorvoll und stellen die verrücktesten Vermutungen an:

„Spaß, Abstand halten 1. 50 Meter vom Haus. Irgend woran muss man sich ja orientieren.“

„Hübsches Teil.“

„Leute, das ist ein Schneestecken für den Winter! Damit man bei meterhohem Schnee weiß, wo der Gehweg lang führt! Let it snow, let it snow, let it snow!“

„Könnte auch symbolisch für ein Sprichwort stehen.. So Leute, das ist das Ende der Fahnenstange!“

„Vielleicht um Hunde daran fest zu binden. Auf der anderen Straßenseite sind ja schließlich Geschäfte.“

„Vielleicht hatte die einen Überschuss und das Ding musste jetzt einfach irgendwohin. Hauptsache Geld ausgeben und dann jammern, dass kein Geld da ist.“

„Bin auch gespannt was da noch kommt. Irgendeinen Sinn muss er haben, schließlich hat sich der Verband des Pflasters auch geändert in dem Bereich (von Längs- zum Querverband). Ist davor eine Einfahrt? Das würde den Längsverband erklären. Vielleicht wurde da schon auf dem Gehweg geparkt, also nach dem Poller.“

Oberhausen: Der neue Pöller führte zu einer großen Diskussion im Internet. Foto: Privat

Stadt Oberhausen liefert Erklärung

Damit trifft die geäußerte Vermutung des letzten Kommentars den Zweck des Pöllers schon sehr gut. DER WESTEN hat schließlich bei der Stadt nachgefragt. Daraufhin erklärt Stadtsprecher Martin Berger zu dem am 23. November aufgestellten Pöller: „Der Sperrpfosten soll verhindern, dass Kraftfahrzeuge über die dortige Gehwegabsenkung verbotswidrig den Geh-und Radweg befahren und den dortigen Anwohner beim Verlassen des Hauses gefährden. Weiterhin soll der Sperrpfosten das widerrechtliche Parken auf dem Radweg bzw. Gehweg verhindern.“

Dabei sei der Pöller gemäß den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung mit einem seitlichen Abstand zum Radweg aufgestellt und mit einer rot-weiß-roten reflektierenden Sicherheitskennzeichnung versehen worden. Für den Fußgänger bleibe eine ausreichende Restbreite von circa zwei Meter.

Zudem wird klar, dass die Stadt bei Bedarf auch in Zukunft Pöller aufstellen wird. „Sperrpfosten werden zukünftig und wurden auch in der Vergangenheit nach einer Einzelfallprüfung aufgestellt, um die Verkehrssituation dies unbedingt erforderlich macht“, so Berger. Damit dürfte die Diskussion nun ein Ende haben.