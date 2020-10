3 Lifehacks für das Centro - so wird dein Besuch besser

Oberhausen: Anwohner geht durch Revierpark und findet Zettel an Bäumen – sie sorgen für Diskussionen

Oberhausen. Ein Zettel sorgt in Oberhausen für Diskussionen!

Tim aus Oberhausen ist täglich mit seinem Hund unterwegs. Auch am Wochenende war er im Revierpark Vonderort spazieren - und entdeckte dort Zettel, die anschließend im Netz für viele Diskussionen gesorgt haben.

In einer privaten Facebook-Gruppe teilte der Mann aus Oberhausen ein Foto eines Zettels, den er während seines Spaziergangs entdeckt hatte.

Oberhausen: Zettel sorgt für Diskussionen

Auf dem Zettel, der an einen Baum getackert ist, steht geschrieben: „Warum wirfst du deinen Müll in die Natur?“ Darunter stehen zur Auswahl die folgenden Antworten:

Weil ich ein blöder Seggl bin

Weil mir die Umwelt egal ist

Weil alle drei Gründe auf mich zutreffen.

Vor letztere ist ein Häkchen gesetzt.

Oberhausen: Dieser Zettel im Revierpark sorgt für Diskussionen. Foto: privat

Mann aus Oberhausen: „Beide Daumen hoch von mir!“

Tim schreibt zu seinem Beitrag: „Wer auch immer die Zettel im Revierpark angebracht hat – beide Daumen hoch von mir!“ Sein Beitrag hat 210 Reaktionen und 23 Kommentare, viele User diskutieren unter dem Post. Die meisten finden die Idee genauso gut wie Tim.

>>> Corona in NRW: Hier halten wir dich auf dem Laufenden <<<

Eine Auswahl an Kommentaren:

„Die werde ich mir auch anfertigen... Coole Idee!“

„Seid froh, dass hier jemand etwas unternimmt - meckern können immer alle, aber selber anpacken und etwas zu tun, nein, das ist zu viel verlangt!“

„Leider fehlen die Mamis, die hinter her räumen - es liegt echt viel Müll in den Wäldern und Parks - traurig aber wahr.“

„Mal so als Fazit: 196 Reaktionen, davon 192 'gefällt mir'. Ob dat dann sooo verkehrt is...“

-------------

Weitere News aus Oberhausen:

Taxifahrer hält bei Aral – ihm unterläuft DIESER ärgerliche Fehler, den er bitter bereut

Centro Oberhausen: Manager erklärt Corona-Regeln – und verhöhnt plötzlich Donald Trump

Hund in Oberhausen: Tier an Raststätte ausgesetzt – ein Detail ist besonders traurig

-------------

Andere finden die Art und Weise, wie der Hinweis angebracht ist, verbesserungswürdig. „Am Baum etwas FESTZUTACKERN ist mindestens genauso daneben“, beschwert sich eine Facebook-Nutzerin. Und ein anderer schreibt: „Dann liegt das Blatt auch bald in der Landschaft herum.“

Tatsächlich ist das Plakatieren von Bäumen in einigen Städten verboten - die Baumsatzung in Oberhausen besagt, es sei verboten, geschützte Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern gemessen in einer Höhe von einem Meter über dem Erdboden zu beschädigen.

+++ Sparkasse in Oberhausen geht drastischen Schritt – viele Kunden betroffen +++

Bei seinem Spaziergang hat Tim ingesamt drei bis vier der Zettel entdeckt, wie er DER WESTEN erklärt. Aufgehängt hat die Schilder Siegi Tiefenbrunnen, der seit 27 Jahren in Oberhausen lebt. Wir haben mit ihm gesprochen. Hier mehr dazu>>> (cs)