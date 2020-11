Oberhausen: Mann beklaut Patienten in Krankenhaus – jetzt gibt es Neuigkeiten!

Oberhausen. Dreiste Tat in Oberhausen!

Ein Mann hat einen Patienten in einen Krankenhaus beklaut, dann flüchtete er unerkannt. Dann hat die Polizei mehrere Fotos des Unbekannten veröffentlicht und sucht öffentlich nach ihm - mit Erfolg!

Oberhausen: Mann beklaut Krankenhaus-Patienten - Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Bereits am 22. August verschaffte sich ein unbekannter Mann offenbar Zugang zum Knappschaftskrankenhaus Bottrop und beklaute einen Patienten. Noch am selben Tag benutzte der Gesuchte die gestohlene Bankkarte an einem Geldautomaten einer Sparkasse in Oberhausen Osterfeld sowie einem Geldautomaten einer Volksbank Rhein Ruhr in Duisburg. Dort wurde er gefilmt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, konnte den Dieb jedoch nicht überführen. Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kripo Oberhausen deshalb nun öffentlich nach dem Mann. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen in einer Polizeimeldung mit.

Polizei Oberhausen schnappt Verdächtigen

Nach zahlreichen Hinweisen aus den Sozialen Medien sind die Ermittler nun sicher um wen es sich handelt: Ein 36-jähriger Mann, der sich ohne festen Wohnsitz in der Mülheimer und Duisburger Drogenszene aufgehalten haben soll.

Die Polizei suchte mit einem Haftbefehl nach dem Mann. Kurze Zeit später ging der 36-Jährige den Beamten ins Netz. Er wurde bei einem Fahrraddiebstahl in Duisburg erwischt und sitzt seitdem in Haft. (nk/ak)