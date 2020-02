Oberhausen: Mann beim Klauen erwischt – was er dann mit einem Kleinkind (2) macht, ist kaum zu fassen

Oberhausen. Das ist einfach dreist und rücksichtslos!

Ein Räuber in Oberhausen hat am Dienstag in einem Geschäft mit Pfefferspray um sich gesprüht, nachdem er von Zeugen beim Diebstahl beobachtet wurde. Besonders schockierend: Auch ein Zweijähriger bekam etwas von dem Reizgas ab und wurde verletzt.

Jetzt ist die Polizei Oberhausen auf der Suche nach dem Mann.

Oberhausen: Mann sprüht mit Pfefferspray um sich

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde der Mann von mehreren Zeugen in einem Geschäft am Sterkrader Tor in Oberhausen dabei beobachtet, wie er beim Schlendern durch die Gänge nicht nur Waren in seinen Einkaufswagen legte, sondern auch in seiner privaten Taschen verstaute. Der Mann war nicht allein: Bei dem Diebeszug begleitete ihn ein weiterer Mann, der ebenfalls kräftig zulangte.

An der Kasse wollte der Dieb gerade mit den gestohlenen Waren türmen, als ihn ein Zeuge hinter der Kasse stellte. Daraufhin ging der Mann zum Angriff über. Er zog er ein Pfefferspray und sprühte es dem Zeugen ins Gesicht. Doch damit nicht genug.

Polizei sucht Täter mit Personenbeschreibung

Im Bereich der Türe besprühte er noch zwei Frauen im Alter von 28 und 30 Jahren. Wie hemmungslos der Mann dabei vorging, zeigt vor allem ein Umstand: Eine der Frauen war mit einem gerade einmal zwei Jahre alten Kleinkind unterwegs! Der Junge wurde durch das Pfefferspray verletzt und wie die weiteren Geschädigten durch einen Rettungswagen versorgt.

Sofort begann eine umfangreiche Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen. Ohne Erfolg, von dem Mann fehlt jede Spur. Deswegen hat die Polizei eine Personenbeschreibung von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht:

männlich

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

normale Statur

hellhäutig

dunkle kurze Haare

Mütze in schwarz mit „Ohren“

schwarz gekleidet

Sein Kumpan wartete während der Suchaktion seelenruhig an der Kasse. Mehr noch: er packte die Waren aus seiner Diebes-Tour auf das Kassenband und blieb sogar noch im Geschäft.

Suche nach Zeugen

Eines stellte die Polizei jedoch vor ein großes Rätsel: Der Mann wies sich mit verschiedenen Papieren unterschiedlicher Nationalitäten und Personaldaten aus. Er wurde vorläufig festgenommen.

Wenn du etwas in Oberhausen beobachtet hast, oder Aussagen zum Aufenthaltsort des Mannes machen kannst, melde dich doch bitte bei der Polizei. Entweder per Telefon (0208 826-0) oder per Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de). (dav)