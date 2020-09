Oberhausen: Unglaublich, was dieser Lkw geladen hatte.

am 19.09.2020 um 22:43

Oberhausen: Lkw baut zwei Unfälle direkt hintereinander – unfassbar, was er geladen hatte

Oberhausen. Mit zwei Unfällen in unmittelbarer Nähe musste sich die Polizei in Oberhausen befassen.

In der Nacht des 15. September nahmen sie zwei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht auf. Die Unfallorte befanden sich auf der Sandstraße 75 und der Quellenstraße 22 in Oberhausen.

Oberhausen: Lkw baut zwei Unfälle direkt hintereinander

Aufgrund dessen, dass die beiden Unfallorte nur 150 Meter voneinander entfernt sind, schloss die Polizei Oberhausen auf ein und den selben Verursacher. Außerdem wiesen auch die Unfallspuren auf einen Täter hin.

Das ist Oberhausen:

kreisfreie Großstadt im Ruhrgebiet

hat 210.764 Einwohner (Stand: Dezember 2019) auf 77,09 Quadratkilometern

es gibt drei Stadtbezirke (Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade) und 26 Stadtteile

hat ein großes Einkaufszentrum (Centro Oberhausen)

Von diesem fehlte allerdings jede Spur und auch die Suche nach Zeugen der Unfälle verlief ergebnislos.

Polizei Oberhausen findet Unfallverursacher – unglaublich, was er geladen hat

Der durch die Unfälle entstandene Schaden beträgt 12.000 Euro. Eine Fahndung in der Nähe der Unfallstellen brachte die Polizei auf die Spur eines Lkw mit polnischem Kennzeichen.

Dieser stand allerdings nicht mehr in Oberhausen, sondern auf Essener Stadtgebiet. Das kuriose an den Transporter war allerdings seine Last.

Oberhausen: Lkw transportiert ausgerechnet DAS

Auf dem Lkw fanden die Beamten noch einen weiteren Lkw, auf welchem wiederum zwei Pkw standen. Durch diese große Last war der Transporter nicht mehr verkehrssicher.

Oberhausen: Den Unfallverursacher fanden die Beamten in Essen. Foto: Polizei Oberhausen

DiePolizei Oberhausen stellte den Lkw sicher und fand an ihm Spuren, die zweifelsfrei den beiden Unfallorten zugeordnet werden konnten. Es stellte sich heraus, dass er kurz nach den beiden Unfällen als gestohlen gemeldet worden war. (gb)