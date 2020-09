Oberhausen: Stadt stellt fünf neue Laternen auf – Bürger reagieren fassungslos

am 29.09.2020 um 10:58

Oberhausen. Die Stadt stellte in Oberhausen fünf neue Laternen auf, die dank ihrer LED-Lampen auch hell leuchten. Doch die Menschen in der Stadt sind fassungslos. Die neuen Laternen bringen ihnen Ärger ein.

Oberhausen: Neue Laternen der Stadt verärgern Anwohner

Neue, moderne Laternen sollten doch besser sein als die alten - das könnte man meinen. In Oberhausen ist das aber anders. Nachdem die Stadt die fünf neue Laternen in dem Veilchenweg in Lirich-Nord aufgestellt hat, bereiten diese den Anwohnern Probleme.

Denn die Laternen wurden in der Mitte des Gehwegs platziert, sodass sie den Weg teilen. Vor allem Passanten mit Kinderwagen, Rollator und Fahrrad werden seitdem behindert. Darüber berichtet „RTL“.

„Ja, das passt hier schon gar nicht. Dann muss ich leider anheben und so drüber“, sagt eine Seniorin mit Rollator. Eine andere Frau mit Kinderwagen findet: „Ja, schlimm ne. Ist ganz schön anstrengend, hier vorbeizukommen.“

Schließlich ist der Gehweg nunmehr etwa 49 Zentimeter breit auf jeder Seite. Der Kinderwagen der Frau ist hingegen 59 Zentimeter und der Rollator der Seniorin sogar 64 Zentimeter breit. Zwei Jungen mit Fahrrad und Tretroller berichten, dass der eine sogar schon wegen des verengten Gehwegs gefallen sei und sich dabei am Arm verletzt habe.

Stadt Oberhausen sieht Problem ein - Energieversorger verspricht Besserung

Oberhausen: Die neuen Laternen sorgen für Ärger. Foto: FUNKE Foto Services

Nicht nur die Anwohner sondern auch der Stadtverordneter Bülent Sahin selbst zeigt sich keineswegs begeistert von den neuen Laternen. Sahin sagt: „Ich fassungslos, als ich vor Ort war und mir das angeschaut habe, dass es wirklich so ist.“ Weiter gibt er zu: „Ich bin seit 2014 Stadtverordneter und seitdem bekomme ich jetzt immer wieder mit, dass die Pannenserie im Tiefbaubereich nicht abreißt.“

Die Energieversorgung Oberhausen erklärte indes auf Anfrage: „Wir (...) mussten feststellen, dass die bestehenden Versorgungsleitungen (...) für den kompletten Straßenzug an beiden Rändern des schmalen Gehwegs verlaufen. Wir werden (...) prüfen, ob es Lösungsmöglichkeiten gibt, beispielsweise die Gehwege (...) abzusenken, um ein barrierefreies Wechseln der Straßenseite möglich zu machen.“

Doch ein Bürger schenkt der Aussage kein Vertrauen und sagt gegenüber „RTL“: „Ich tippe mal ganz einfach darauf, dass sich gar nichts ändern wird.“ Ob sich die Situation auf den Veilchenweg tatsächlich bessern wird, bleibt somit abzuwarten. (nk)