Oberhausen: Kohlenmonoxid-Austritt in Mehrfamilienhaus! Acht Verletzte

In Oberhausen ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kohlenstoffmonoxid-Austritt gekommen. Die Feuerwehr ist angerückt. (Symbolfoto)

Oberhausen. Schlimmer Unfall in Oberhausen!

Am Donnerstag ist es gegen 13.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen zu einer Kohlenmonoxid-Ansammlung gekommen. Das Gas hatte sich in einer Wohnung im dritten Obergeschoss verbreitet, das Gebäude ist viergeschossig. Durch das Einatmen des giftigen Gases sind acht Personen verletzt worden. Ein Mann ist mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, die anderen Opfer befinden sich in Krankenhäusern.

Oberhausen: Kohlenmonoxid-Austritt in Mehrfamilienhaus

Ein Mann hatte am Mittag den Notruf alarmiert und über Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt. Als der Rettungsdienst die Wohnung des Mannes betreten hatte, hat der CO-Warnmelder direkt Alarm geschlagen. Die Personen in der Wohnung sind sofort ins Freie gebracht worden. Durch die Feuerwehr und den Schornsteinfeger sind Messungen im ganzen Gebäude durchgeführt worden – das Gas hatte sich schon überall ausgebreitet!

Das ist die Stadt Oberhausen:

1758 ist auf dem heutigen Stadtgebiet die Eisenhütte St. Antony in Betrieb genommen worden – die erste im Ruhrgebiet

Beiname „Wiege der Ruhrindustrie“

hat 210.000 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

Sehenswürdigkeiten: das Einkaufscenter „Centro Oberhausen“

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Vorsorglich sind deshalb alle anderen Bewohner ebenfalls in Sicherheit gebracht worden. Die Heizungsanlagen des Mehrfamilienhauses sind abgeschaltet worden, durch einen Hochleistungslüfters zudem vom Kohlenstoffmonoxid befreit worden. Das Gas ist deshalb so tückisch, weil es farb-, geruch- und geräuschlos ist, die Opfer eine Gefahr gar nicht oder erst spät bemerken. Kohlenstoffmonoxid entsteht beispielsweise bei der unvollständigen Verbrennung von Gas oder Öl.

Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mg)

