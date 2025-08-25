Kinder öffnen Koffer neben Müll-Container in Oberhausen – der Inhalt macht tieftraurig

Was hätte passieren können, wenn die Neugier dieser Kinder aus Oberhausen nicht gesiegt hätte? Ihnen ist es vermutlich zu verdanken, dass ein unschuldiges Wesen nicht qualvoll gestorben ist. Doch von vorne.

Am Samstag (16. August) berichtet der Tierschutzverein Oberhausen von dem Fund der Kinder an der Landwehrschule in Oberhausen. Neben den Müll-Containern entdeckten sie einen schwarzen Rollkoffer und fragten sich, was sich wohl darin verbirgt. Als die Schale öffneten, schaute sie in zwei verzweifelte Augen.

Fellknäuel neben Müll-Container in Oberhausen ausgesetzt

Sie gehörten zu einer schneeweißen-Katze, die offensichtlich von einem Unbekannten in den Koffer befördert worden war. Anschließend ließ der Tierquäler den Koffer neben einem Textil-Container zurück und machte sich davon.

++ Katze in NRW-Sommerferien ausgesetzt – Tierheim will es nicht wahrhaben ++

Den Kindern war es nun zu verdanken, dass die bemitleidenswerte rechtzeitig gefunden wurde, bevor sie womöglich auf qualvolle Art sterben muss. Einem Tierarzt zufolge ist die arme Katze gerade einmal ein Jahr alt. Tierfreunde aus Oberhausen sprachen den Helden des Tages ihren Dank aus: „Danke an die Kinder, sie haben dem Kätzchen wahrscheinlich das Leben gerettet.“

++ Bagger graben für Windrad in NRW – faszinierend, was Experten entdecken ++

„Das ist unter aller Sau!“

Für den Verursacher haben die Tierfreunde nur Abscheu übrige: „Einfach wie Müll entsorgt. Was für abscheuliche Menschen es gibt. Da fehlen einem die Worte!“, schimpft eine.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das ist unter aller Sau!“ schreibt ein anderer Oberhausener und berichtet: „Ich war gerade noch mein Altpapier dort wegbringen. Wäre nie auf die Idee gekommen, einen Koffer zu checken, der neben dem Altkleidercontainer steht. Vielleicht sollte man das einfach tun, wenn man sowas liest. Ich sehe oft Menschen, die beim Gassigehen an der Straße stehende Säcke aufreißen und kurz reinschauen. Besser ist das.“

Mehr Themen:

Viele fragen sich, warum der Verursacher die Katze nicht einfach zum Tierheim gebracht hat, statt sie auszusetzen. Auch der Tierschutzverein Oberhausen sucht nach Antworten und fragt: „Wer konnte etwas beobachten, hat vielleicht jemanden mit dem schwarzen Koffer gesehen?“ Möglicherweise könnte auch aufgefallen sein, dass jemand plötzlich keine Katze mehr hat? Du hast etwas beobachtet? Dann melde dich gern beim Tierschutzverein aus Oberhausen unter der Nummer: 0177 4643155.