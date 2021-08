Oberhausen: Kinder müssen DAS sehen, als sie zur Skaterbahn kommen – „Einfach nur noch ätzend“

Oberhausen: Eine Frau findet die Skaterbahn in Osterfeld in erschreckendem Zustand vor. Die Kinder können dort erstmal nicht mehr fahren. (Symbolbild)

Osterfeld. Empörung in Oberhausen! Eine Frau hat am Sonntagmorgen eine erschreckende Entdeckung gemacht, als sie die Skaterbahn in Osterfeld sieht.

Auf Facebook teilt sie Bilder des Szenarios, das sie auf der Skaterbahn in Oberhausen vorgefunden hat. Die Facebook-Community zeigt sich ebenfalls schockiert.

Oberhausen: Facebook-Community zeigt sich von der Skaterbahn schockiert

Eine Frau machte am Sonntagmorgen ihrem Ärger auf Facebook Luft: „Wenn man sich schon an der Skaterbahn treffen muss, dann kann man sie auch sauber wieder verlassen. Kinder, die heute hier fahren wollen, können nach Hause gehen, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist“.

Eine Skaterbahn in Oberhausen wird am Sonntagmorgen total vermüllt vorgefunden. Die Facebook-Community regt sich darüber auf. Foto: Facebook

Hierzu teilte sie Bilder, die sie von der verdreckten Skaterbahn gemacht hat. Man sieht Müll, umgekippte Einkaufswagen und Glasscherben auf den Flächen liegen, die eigentlich für das Skateboardfahren gedacht sind.

Die Facebook-Nutzer sind verärgert. Ein User schrieb beispielsweise: „Idioten sterben nicht aus“. Ein anderer stellte klar: „Leider waren es gestern Jugendliche und Erwachsene, die diesen Saustall hinterlassen haben. Traurig sowas – zumal es in Osterfeld keine andere Skaterbahn gibt. Feiern kann man zuhause, nur im eigenen Zuhause möchte man ja keinen Dreck…tztztz“.

Vor allem die zerschlagenen Bierflaschen stellen eine Verletzungsgefahr für die Kinder dar, die auf der Skaterbahn fahren wollen. Foto: Facebook

Eine dritte Userin glaubt zu wissen, dass die Stadt Oberhausen die vermüllte Skaterbahn am Montagmorgen gesäubert hat. Doch weitere Nutzer berichten auch von anderen Orten in Oberhausen, bei denen sie eine Vermüllung festgestellt haben. Spekulationen zur Verbesserung der Lage werden seitens der Community schon fleißig angestellt – doch eine Lösung konnte noch nicht gefunden werden.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie dem Müll-Problem künftig begegnet werden kann. (lb)