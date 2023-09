Oberhausen: Nach Mega-Erfolg – beliebte Veranstaltung kehrt in die Stadt zurück

Diese Nachricht dürfte für Mega-Freude bei Ballermann-Fans sorgen! Auch 2024 bekommt Oberhausen ein Event, welches besonders bei Schlager-Fans die Herzen höher schlagen lässt.

Erst kürzlich lockte das Event „Inselfieber“ knapp 40.000 Besucher neben das Centro Oberhausen. Kaum ist die Veranstaltung beendet, wird bekannt: Sie geht in die nächste Runde! Auch 2024 kannst du das „Inselfieber“ spüren.

Oberhausen: Zwei Stunden nach Verkaufsstart waren bereits 5.000 Tickets weg

Am Samstag (15. Juni 2024) holt Veranstalter Markus Krampe erneut den Ballermann nach Oberhausen, wie jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben wurde.

Bereits zwei Stunden nach dem Vorverkaufsstart wurden am Mittwochabend (6. September) 5.000 Tickets für das Event im nächsten Jahr verkauft. „Inselfieber ist ein voller Erfolg. Das sehen wir auch an den Ticketzahlen. Unsere Server waren gestern Nacht am glühen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das zeigt mir, dass das Konzept angenommen wird“, freut sich Krampe.

Oberhausen: 40 Interpreten sind mit am Start

Insgesamt 40 Acts haben für nächstes Jahr zugesagt. Unter anderem mit dabei sind Mickie Krause, Isi Glück, Lorenz Büffel, Olaf Hennig und Loona. Na, da dürfen sich Ballermann-Fans aber wieder auf etwas gefasst machen!

