Oberhausen: Schwere Anschuldigungen! Hundetrainerin soll Tiere misshandelt haben

Oberhausen. Schwere Anschuldigung an eine Hundetrainerin aus Oberhausen!

Die Frau soll Hunde wiederholt geschlagen und getreten haben. Am Donnerstag sagte eine Zeugin vor Gericht gegen sie aus.

Oberhausen: Hundetrainerin soll Tiere misshandelt haben

Es klingt unfassbar und dennoch muss sich derzeit eine Hundetrainerin aus Oberhausen vor Gericht verantworten, weil sie Hunde misshandelt haben soll.Wie die WAZ berichtet, beschuldigte eine Halterin die Hundetrainerin am Donnerstag vor Gericht, ihren Hund unter anderem mehrmals getreten zu haben.

Daraufhin versuchte der Anwalt der Hundetrainerin, die Zeugin in Widersprüche zu verwickeln. Das nahm so viel Zeit in Anspruch, dass andere geladene Zeugen - entgegen der Planung - nicht aussagen konnten.

Oberhausen: Hunde besitzen verschiedenste Emotionen. (Symbolbild) Foto: imago images / Annett Mirsberger

Prozess geht am Dienstag weiter

Die Vorwürfe derer sollen dann voraussichtlich am kommenden Prozesstag zu Wort gebracht werden. Die Verhandlung wird am 9. Juni fortgeführt. Weitere Informationen zu dem erschreckenden Vorfall liest du bei der WAZ. (nk)