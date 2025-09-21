„Horrorclown“ treibt in Oberhausen sein Unwesen – Kinder völlig traumatisiert

Auch wenn bald Halloween ist, diese Geschichte aus Oberhausen hat damit rein gar nichts zu tun. Denn hier treibt sich ein „Horrorclown“ in einer familiären Wohnsiedlung herum und versetzt die Kinder in Angst und Schrecken. So sehr, dass manche am Ende völlig traumatisiert sind.

Doch wer steckt dahinter? Und kann man ihn nicht aufhalten? Vor Kurzem kam es dann sogar zu einem Polizeieinsatz in der kleinen Siedlung in Oberhausen.

„Horrorclown“ treibt in Wohnsiedlung sein Unwesen

Die historische Wohnsiedlung Eisenheim in Oberhausen ist eigentlich noch ein Stückchen heile Welt. Die Kinder spielen im Hof, klingeln bei Freunden, um sie dazu zu holen – ganz so wie früher. Daher ist Eisenheim auch vor allem bei Familien eine beliebte Wohngegend. Doch was aktuell dort los ist, gleicht einem wahr gewordenen Gruselfilm. Denn hier soll sich ein „Horrorclown“ herumtreiben, der die Kinder verschreckt und zum Teil sogar traumatisiert, wie die „WAZ“ berichtet.

Die junge Oberhausenerin Sıla Özer, die auch Vorsitzende des Oberhausener Jugendparlamentes ist, erzählt, dass ihr kleiner Bruder und viele andere Kinder traumatisiert seien und sich kaum noch auf die Straße trauen wegen des „Horrorclowns“. Mindestens ein Kind soll deswegen sogar in ärztlicher Behandlung sein, weil es von Albträumen geplagt wird, wie die „WAZ“ weiter schreibt.

Die Person hinter dem „Horrorclown“ soll bekannt sein

Hinter dem gruseligen „Horrorclown“ soll wohl eine Person stecken, die selbst in der Siedlung in Oberhausen lebt. Es soll bereits seit Jahren Probleme mit ihr geben, wie Anwohner der Zeitung berichten.

Am Sonntag (14. September) sei es dann völlig eskaliert. Sogar die Polizei musste anrücken. „Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil einige Kinder völlig verängstigt nach Hause gekommen sein sollen – zu Tode erschreckt von einem Mann, der mit einer gruseligen Clownsmaske vor dem Gesicht und einem Messer in der Hand in der Tür seines Hauses gestanden haben soll", heißt es weiter.