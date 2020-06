Oberhausen: Wie grausam! Fuchs leidet brutale Qualen – „Das passiert, wenn...“

Ein Fuchs in der Natur. (Symbolfoto)

Oberhausen. Es gibt Menschen, bei denen man sich fragt, ob sie wirklich welche sind...

Grausame Bilder aus Oberhausen! Ein Fuchs liegt auf einem Tisch, der gesamte Bereich um seinen Hals ist völlig verklebt, aufgeschabt und wund. Was hat den armen Kerl in Oberhausen nur so zugerichtet?

Oberhausen: Fuchs übel zugerichtet

Die Antwort erscheint auf den ersten Blick vergleichsweise harmlos: Schuld ist eine alte Dose aus Kunststoff. Doch die Auswirkungen der Dose sind übel.

Wie der Tierschutzverein Oberhausen auf Facebook mitteilte, sei der junge Fuchs mehrere Wochen mit der Dose über dem Kopf herumgelaufen. Nur einem aufmerksamen Anwohner sei es zu verdanken, dass der Vierbeiner überhaupt von seiner Pein befreit werden konnte.

Das sind Füchse:

Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Füchsen

Die bekannteste und am weitesten verbreitete Fuchsart ist der Rotfuchs

Der Rotfuchs ist der am weitensten verbreitete Wildhund in Europa

Sein Körpergewicht liegt durchschnittlich für Männchen im Bereich von 5,5 bis 7,5 Kilo, Weibchen wiegen 5 bis 6,5 Kilogram

Ihre Körperlänge beträgt - ohne Schwanz - für Männchen etwa 65 bis 75 cm, Weibchen sind etwas kürzer

Der hatte sich nämlich an das Tier angeschlichen, gepackt und zum Tierarzt gebracht. Dort schnitt der Mediziner des Tierschutzvereins den Fuchs endlich los. Unter der Dose seien dann die „massiven Wunden“ des kleinen Jägers zum Vorschein gekommen. Doch Vorsicht, die Bilder sind wirklich nichts für empfindliche Menschen.

„Das passiert, wenn Müll einfach in der Landschaft entsorgt wird“

Nicht nur bei den Helfern des Tierschutzvereins löst das Schicksal des Fuchses Bestürzung aus. Sie bedanken sich bei den Helfern und dem Anwohner, für ihr engagiertes Handeln:

„Dankeschön, endlich ist er den Mist los, toller Einsatz“

„Zum Glück konnte er noch fressen sonst wäre er kläglich verhungert. Danke für die Rettung. Alles Gute für den Schatz“

„Toll, dass sich immer wieder Menschen finden, denen das Schicksal der Tiere am Herzen liegt.“

„Ganz großes Lob für Eure Mühe und vor allem an den Anwohner!“

Und die Geschichte hat sogar ein echtes Happy End! Der Fuchs konnte wieder in seine natürliche Umgebung entlassen werden. Dennoch wendet sich der Tierschutzverein Oberhausen mit einer dringenden Botschaft an die Menschen.

„Das passiert, wenn der Müll einfach in der Landschaft entsorgt wird“, mahnen die Helfer eindringlich alle, die achtlos ihren Müll in der Natur entsorgen.

