Oberhausen: Fremde dringen in Wohnhaus ein – dann bricht ein Feuer aus, drei Verletzte

Oberhausen. Am Donnerstagabend wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Angst und Schrecken versetzt. Ein oder mehrere Unbekannte sind in eine Wohnung in Oberhausen auf der Langemarkstraße eingedrungen. Dann entfachte ein Feuer in der fünften Etage des Mehrfamilienhauses.

Oberhausen: Mehrere Personen verletzt

Mehrere Anwohner sahen plötzlich ein Feuer in ihrem Haus in Oberhausen und alarmierten gegen 22.40 Uhr die Polizei. Schließlich wurden sie aus dem Haus evakuiert. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gab es einen Schwerverletzten und zwei leichtverletzte Personen, die die Feuerwehrleute aus den oberen Stockwerken retteten.

Nach ungefähr 45 Minuten war der Brand gelöscht. Das Haus ist zunächst unbewohnbar. Die Bewohner kamen teilweise in einer Notunterkunft der Stadtverwaltung unter.

Zeugen beobachteten mehrere Personen

Nachdem der Brand ausgebrochen war, hatten Zeugen mehrere Personen beobachtet, die aus dem Gebäude geflüchtet sein sollen.

Die Polizei leitete deshalb eine Fahndung nach den Unbekannten ein. Möglicherweise legten die Personen gezielt das Feuer in der Wohnung.

Hast du etwas gesehen?

Um weitere Informationen zu dem Vorfall zu bekommen, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wenn du Hinweise zu dem Vorfall geben kannst, melde dich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0208 8260. (nk)