Oberhausen: Weil sie mit ihrer Pizza nicht zufrieden war, rastete eine Kundin in einer Pizzeria völlig aus. (Symbolbild)

Oberhausen: Frau rastet in Pizzeria völlig aus – dann kommt es noch schlimmer

Oberhausen. Eskalation in einer Pizzeria in Oberhausen! Gegen 17 Uhr kam es am Dienstag zu einem heftigen Streit zwischen einem Pizzabäcker (42) und einer Kundin (54).

Der Auslöser: Die Frau war mit der Zubereitung ihrer Pizza nicht zufrieden. Um was für eine Pizzasorte es sich gehandelt hat, ist zwar nicht klar. Aber sie hat die Kundin jedenfalls so heftig verärgert, dass sie die Pizza quer durch das Lokal warf.

Oberhausen: Unzufriedene Kundin schmeißt Pizza durch Pizzeria

Verständlicherweise war der Pizzabäcker davon alles andere als begeistert. Deshalb suchte er das Gespräch mit der aufgebrachten Kundin. Doch auf die Aussprache folgte sehr schnell ein Streit, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten kam.

Im Eifer des Wortgefechts schlug der Pizzabäcker die sich beschwerende Frau. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Vorfall wurde bei der Polizei Oberhausen zur Anzeige gebracht. (at)