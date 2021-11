Oberhausen: Flammen schlagen meterhoch – „Horror-Hotel“ brennt schon wieder

Schon wieder brennt es hier in Oberhausen!

Oberhausen. Feueralarm in Oberhausen! Am Freitagabend stand ein stadtbekannter „Schandfleck“ der Stadt bereits zum wiederholten Mal in Flammen.

Feueralarm an alt bekannter Stelle in Oberhausen. Foto: Anja Vom Friesenhügel

Die Rede ist von dem sogenannten Horror-Hotel in Oberhausen Osterfeld. Das war dann bereits der vierte Brand – und das gerade Mal seit August!

Oberhausen: Horror-Hotel brennt schon wieder – Flammen unter Kontrolle

Um 17:18 Uhr kam am Freitag der erste Notruf bei der Feuerwehr Oberhausen rein, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte. Die rückte sofort mit einem Löschzug und circa 22 Einsatzkräften zu dem ehemaligen Hotel an der Kapellenstraße aus.

---------------

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

---------------

Dort waren sie über drei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wo die ersten Anwohner lediglich Rauchentwicklung gemeldet hatten, entstand schnell ein Brandherd, der sich vom Erdgeschoss bis in den Dachstuhl ausbreitete. Gegen 20:15 Uhr waren die Flammen bereits unter Kontrolle. Lediglich eine Nachtwache der Freiwilligen Feuerwehr soll sich noch um die eventuell wieder entzündende Glut kümmern.

Wie der Sprecher der Feuerwehr Oberhausen vermutete, dürfte das Gebäude nach diesem mittlerweile vierten Brand in den letzten Monaten akut einsturzgefährdet sein.

Dadurch waren auch die Löscharbeiten bei diesem Einsatz erschwert, da die Einsatzkräfte ausschließlich von außen auf das Feuere einwirken konnten. Das Hotel selbst durfte nicht betreten werden. Wie es darin nach dem erneuten Brand aussieht, kann die Feuerwehr noch nicht sagen. (mbo)