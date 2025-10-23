Oberhausenerin verschläft Rauchmelder-Alarm! Nachbar wird zum Helden

Eine unbeaufsichtigte Kerze hätten einer Frau in Oberhausen beinahe das Leben gekostet. Nur ein Rauchmelder verhinderte gemeinsam mit einem wachsamen Nachbarn in der Nacht auf Donnerstag (23. Oktober) eine Tragödie.

Gegen 3:20 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Olbergsweg ein schrilles Piepen und intensiven Brandgeruch aus einer Wohnung im ersten Stock. Sofort rief er über den Notruf 112 die Feuerwehr Oberhausen und machte sich daran, die Bewohnerin zu warnen.

Nachbar rettet schlafende Oberhausenerin

Die Frau schlief jedoch tief im Wohnzimmer und wachte trotz des Alarms nicht auf. Erst als die Feuerwehr mit ihren Rettungsmaßnahmen begann, wurde sie durch die lauten Geräusche auf die dramatische Situation aufmerksam. Ein Atemschutztrupp brach umgehend die Tür zur verrauchten Wohnung auf und rettete die Frau und ihren Hund ins Freie. Beide wurden von den Einsatzkräften dem Rettungsdienst übergeben, blieben jedoch unverletzt.

++ Besonderer Weihnachtsmarkt in Oberhausen eröffnet – mit großem Promiauflauf ++

Brandursache war nach ersten Erkenntnissen eine unbeaufsichtigte Kerze, die einen Holztisch entflammt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und verhinderte einen größeren Schaden. Anschließend lüfteten die Kräfte die Wohnung gründlich, sodass die Frau nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst zurückkehren konnte.

++ Üble Nummer im Ruhrgebiet! Experte warnt vor Bußgeld-Fehler ++

Feuerwehreinsatz in Oberhausen mit Happy End

Großes Lob erhielt die Freiwillige Feuerwehr Königshardt, die als erste Einheit am Einsatzort eintraf und tatkräftig die Maßnahmen der Wehr unterstützte. Dank des Rauchmelders sowie des beherzten Handelns des Nachbarn wurde Schlimmeres verhindert. Beide Faktoren seien ausschlaggebend für den glimpflichen Verlauf des Vorfalls gewesen, betonte die Feuerwehr.

Mehr Themen:

„Rauchmelder sind Lebensretter – sie verschaffen im Brandfall wichtige Sekunden zur Flucht und Alarmierung der Einsatzkräfte“, so ein Sprecher der Feuerwehr Oberhausen. Zudem wies er darauf hin, wie gefährlich Kerzen sein können: Sie sollten niemals ohne Aufsicht brennen. Brandrauch wird im Schlaf nicht bemerkt, da der Geruchssinn dann inaktiv ist. Nur Rauchmelder garantieren rechtzeitige Warnung.