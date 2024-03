Oberhausen: Riesen-Event kehrt Schalke den Rücken – mit Mega-Stars im Gepäck!

Die große Eurodance-Party feiert ihr Comeback. Es geht um die mutmaßlich größte 90er Open-Air-Party Deutschlands. Diesmal lädt allerdings wieder die Stadt Oberhausen ein und nicht Gelsenkirchen.

Statt in der Veltins-Arena auf Schalke werden die großen 90s-Stars in Oberhausen auf dem Freigelände neben der Rudolf Weber-Arena auftreten. Und das Lineup kann sich sehen lassen.

+++ Gelsenkirchen: Weltrekord auf Schalke? ER hat große Pläne für die Arena +++

Oberhausen: „90er live“ zurück

„Die 90er live“ ist ein Open-Air-Festival für Musikfans des Jahrzehnts. Sie können sich in diesem Jahr freuen, denn der nächste Termin steht bereits auf dem Plan. Am 8. Juni erbebt Oberhausen. 30 Künstler und Künstlerinnen, die bereits in den 90ern auf den Tribünen standen, werden sich im Sommer an der Rudolf Weber-Arena das Mikro in die Hand geben.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Beliebter Laden plötzlich weg? Jetzt ist klar, was dahinter steckt

Auf zwei Bühnen werden die Artists ihre bekannten Hits zum Besten geben und die Fans in die Zeit zurückversetzen. Tickets sind bereits im Vorverkauf. Doch was am meisten interessieren dürfte, sind die Live-Acts. Und die sind Fans sicherlich bekannt.

Oberhausen: Das sind alle Acts im Überblick

Auf der Wonderful Day Stage spielen am 8. Juni vor allem DJs. Darunter sind DJ Quicksilver, DJ Dune, DJ Sash! und Brooklyn Bounce DJ. Aber auch Melanie Di Tria, Mauro Picotto, Charly Lownoise, Klubbheads, Pulsdriver, Aquagen, Kosmonova und Woody van Eyden laden zum Tanzen ein.

Foto: Markus Krampe Entertainment Group

Richtig abgehen dürfte es allerdings auf der Mainstage. Denn dort stehen unter anderem die Vegaboys („Boom, Boom, Boom, Boom!!“), Oli.P („Flugzeuge im Bauch“), 2 Unlimited („No Limit“) und Captain Jack auf dem Programm. Aber auch D. Alban (It’s My Life“), Rednex („Cotton Eye Joe“) und Jenny Berggren from Ace of Base („The Sign“) dürften der breiten Masse bekannt sein. Masterboy & Beatrix, Delgado, Lutricia McNeal, Whigfield sowie S.T.S.B. aka Fun Factory machen das Lineup komplett.

DJ Christian Schall und Mola Adebisi übernehmen die Moderation auf der Mainstage. Einlass ist um 12 Uhr, um 13 Uhr geht’s los. Bis 23 Uhr darf gefeiert werden.