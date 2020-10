Oberhausen: Familienvater in Skaterpark angepöbelt – er hat diese Befürchtung

Oberhausen. Was Oliver Weppelmann gemeinsam mit seinem Sohn am Sonntag erlebt hat, lässt ihn nachts auch im Traum nicht los. Tagsüber war der 50-Jährige im „open airea“, dem frisch umgebauten Trendsportpark in Oberhausen am Kaisergarten. Hier kommen Skateboarder, Skater, Longboarder, BMX-Fahrer und andere Sportler auf ihre Kosten.

Doch Oliver beobachtet eine zunehmende Rücksichtslosigkeit. Teilweise werden jüngere oder unerfahrene Fahrer dumm angemacht und angepöbelt, schildert der Familienvater.

Oberhausen: Familienvater auf Skateanlage angepöbelt worden

Nach 21 Jahren war die Anlage am Kaisergarten neugestaltet und wiedereröffnet worden. Auf 350 Quadratmeter können sich Sportbegeisterte in einer Bowl, eine Art Betonschüssel, in Pumptrack-Area, ein Asphalt-Pfad und im Freestyle-Bereich austoben.

Gerade im Freestyle-Bereich, der mit Mauern, Treppen, Geländern und Rampen an den öffentlichen Raum erinnert, kommen sich die Freizeitsportler zunehmend in die Quere. „Ich stand dort abseits mit meinem Longboard und bin subtil angemacht worden“, berichtet Oliver. „'Was willst du mit deinem Longboard, du nervst die Leute hier'“, soll ein jugendlicher Skateboarder gesagt haben. Eine Mutter erzählt dem Oberhausener, dass auch ihr Kind verbal angegangen worden sei.

Im Freestyle-Bereich können sich Profis und Anfänger austoben. Foto: Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services

Foto: Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services

Im Pumping-Bereich sind häufig auch jüngere und unerfahrene Sportler unterwegs. Foto: Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services



Olivers Sorge: Jüngere Fahrer werden abgeschreckt und besuchen die Trendsportanlage nicht mehr.

Skatepark zieht Menschen aus dem ganzen Ruhrgebiet an

„Am Sonntag war die Situation ganz extrem“, schildert der selbstständige Einzelhändler. „Dadurch, dass der Park so erfolgreich ist, kommen Menschen von überall.“ An einem Wochenende mit gutem Wetter seien bis zu 150 Personen auf der Anlage, so Olivers Einschätzung.

Tatsächlich ist der Trendsportpark „open airea“ einzigartig: In der Bowl kann sogar die deutsche Skateboard-Nationalmannschaft trainieren, so professionell ist der Pool geplant.

„Es muss eine Trennung stattfinden“, fordert Oliver. „Die Großen müssen in Ruhe trainieren können, die Kleinen müssen die Sachen aber auch nutzen können.“

Betreiber hat bisher noch keine Beschwerden erhalten

Der Trendsportpark „open airea“ ist ein Projekt des Vereins Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation (ZAQ). Geschäftsführer Jochen Kamps wird hellhörig, wenn Vorwürfe aufkommen.

Er verweist auf geltende Verhaltensregeln wie Rücksichtnahme oder auch ein Flaschenverbot. In der Bowle dürfe grundsätzlich nur einer Fahren, die Fahrer regeln dies zumeist untereinander. Auf der Pumpstrecke seien hingegen verschieden Vehikel unterwegs.„Dort gilt es die Fahrkünste einzuschätzen“, so Kamps. Die Verantwortung läge bei jedem Fahrer selbst.

Jochen Kamps hat die Trendsportanlage „open airea“ Ende September offiziell eröffnet. Foto: Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services

Den Ärger von Familienvater Oliver kann er nun bedingt nachvollziehen. Dem Verantwortlichen, der am Wochenende aufgepasst hat, seien keine Beschwerden bekannt. Die Mitarbeiter lösen Konflikte und sprechen im äußersten Fall Platzverweise aus. Dies sei bisher aber nicht vorgekommen.

Rücksichtnahme extrem wichtig

„Ich bin selbst auf der Anlage gewesen und habe große Rücksichtnahme gesehen“, schildert Kamps. Sei dies nicht mehr der Fall und Beschwerden nehmen zu, dann müsse das ZAQ eine Lösung einfallen lassen.

Kinder wie auch Erwachsene, die sich belästigt fühlen, sollen sich an das Personal vor Ort wenden. (mb)