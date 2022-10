Oberhausen und Duisburg: Bombe gefunden

Alarm in Oberhausen! Dort ist am Mittwoch (12. Oktober) eine Zwanzig-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Weil der Blindgänger nicht entschärft werden kann, soll er am Donnerstag (13. Oktober) zu kontrolliert gesprengt werden. In Oberhausen und Teilen von Duisburg wird es deshalb umfangreiche Einschränkungen im Straßenverkehr und dem alltäglichen Leben geben.

Oberhausen und Duisburg: Bomben-Fund mit Auswirkungen

Die Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten am Emscherdamm in Oberhausen-Holten gefunden. Vor der Sprengung muss der Blindgänger allerdings von seiner jetzigen Position in einen für die Sperrung vorbereiteten Bereich transportiert werden – diese Maßnahme beginnt um 13 Uhr und kann mehrere Stunden dauern.

Neben Oberhausen-Holten sind auch Teile von Duisburg von der Aktion betroffen, darunter Wehofen, Obermarxloh und Röttgersbach. Gemeinsam mit der Stadt Oberhausen organisiert das Bürger- und Ordnungsamt Duisburg aktuell weitere Maßnahmen.

Die Evakuierungszone erstreckt sich über einen Umkreis von 1000 Metern um den Fundort. Sie betrifft in Duisburg rund 1600 Personen und in Oberhausen 2700. In der Sicherheitszone, die bis zu 2000 Meter um den Fundort besteht, leben rund 13.000 Duisburger und 5400 Oberhausener. Diese Menschen sollen sich während der Maßnahme in Räumen aufhalten, die der Fundstelle abgewandt sind, außerdem sollten alle Fenster geschlossen bleiben.

Bereits seit Mittwochabend werden die Anwohner über die Aktion informiert, am Donnerstag werden Lautsprecherdurchsagen über die Sperrungen und Evakuierungen informieren.

Oberhausen und Duisburg: A3 wird gesperrt

Auch der Verkehr wird durch die Sprengung der Zwanzig-Zentner-Bombe beeinträchtigt. Laut „Duisburg.de“ wird die A3 ab 13 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen und Oberhausen-West bis zum Zeitpunkt der Sprengung gesperrt. Außerdem wird die Ausfahrt Holten ab 12 Uhr gesperrt. Der Bereich sollte deshalb weiträumig umfahren werden.

In Duisburg sind sechs Buslinien betroffen, dazu die Straßenbahnlinie 901. Details finden Reisende auf der Website der DVG-Duisburg.

Am Bahnhof in Oberhausen-Holten hält ab 12 Uhr kein Zug mehr, das gilt für die Linien RE 5, RE 19 und RE 49. Die Strecke zwischen Oberhausen-Sterkrade und Dinslaken wird voraussichtlich ab 13 Uhr für die Dauer des Transportes und der Sprengung voll gesperrt. Informationen zum Zugverkehr erhalten Reisende unter zuginfo.nrw.

Die Evakuierung in Duisburg beginnt am Donnerstag um 9 Uhr. Ein Aufenthalt im Freien ist im Bereich der Sicherheitszone ab 12 Uhr nicht mehr erlaubt. Die Gesamtschule Neumühl/Emschertal in der Albert-Stein-Straße 11 wird als Aufenthaltsraum für Anwohner eingerichtet.