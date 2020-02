Oberhausen: Razzien im Ruhrgebiet – Ermittler stellen DIESE Verdächtigen

Ein Tatverdächtiger in Mettmann wird in Handschellen von den Ermittlern abgeführt.

Die Polizei Oberhausen hat am Donnerstag Razzien in mehreren Städten im Ruhrgebiet und im Bergischen Land durchgeführt.

Hintergrund ist eine Serie von Geschäftseinbrüchen

Grund für die Wohnungsdurchsuchungen ist eine Serie von über zwölf Geschäftseinbrüchen.

Die Razzien fanden in den frühen Morgenstunden in vier Objekten in Moers, Oberhausen, Wuppertal und Mettmann statt.

Drei Festnahmen

Drei Männer wurden festgenommen: Jeweils ein Tatverdächtiger in Oberhausen, Wuppertal und Mettmann.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte die Haftbefehle für die Tatverdächtigen im Vorfeld der Razzia erwirkt.