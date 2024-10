Oberhausen: Apache-Fans nach Tour-Ankündigung auf 180 – „Stresst mich jetzt schon“

Darauf haben seine Fans eine gefühlte Ewigkeit gewartet! Rapper Apache 207, der mit dem Hit „Roller“ in der deutschen Musik-Szene einschlug wie ein Komet, geht auf Tournee! Stationen in NRW sind die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen, die Westfalenhalle in Dortmund und die Lanxess-Arena in Köln. Doch statt zu jubeln, sind seine Anhänger auf 180. Was ist da los?

Erst einmal müssen die Apache-Fans noch ganz schön viel Geduld haben. Denn seine Tour startet erst am 21. November 2025, und zwar in Dortmund. Es soll seine „umfangreichste und längste Tour“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz werden, hat Apache 207 angekündigt. Der 26-Jährige will bis Februar 2026 insgesamt 34 Konzerte geben und in 13 Städten auftreten. Der Termin für die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen ist noch nicht bekannt – wohl aber der Start des Vorverkaufs: 6. Oktober 2024 um 16 Uhr.

Apache-in Oberhausen und Dortmund: „Jetzt schon Angst, ey!“

Als Apache seine Tournee auf Instagram angekündigt, klingen viele Kommentare der Fans aber erst einmal gar nicht so erfreut. „Der Gedanke daran, Tickets zu bekommen, stresst mich jetzt schon wieder“, schreibt eine seiner Anhängerinnen. Und eine andere Nutzerin schreibt: „Hört doch auf. Wenn ich das schon lese, bekomme ich eine Panikattacke.“ Und noch so ein Kommentar von einer Nutzerin: „Jetzt schon Angst, ey!“ Tatsächlich wurde bei den letzten Konzerten der Vorverkauf völlig überrannt, im Eiltempo waren alle Karten weg.

Andere Apache-Anhänger plagen vor dem Vorverkauf für die Konzerte in Oberhausen, Dortmund & Co. eher finanzielle Sorgen. Eine Nutzerin schreibt: „Können wir mit dem Vorverkauf bis November warten? Da kriegen wir alle Weihnachtsgeld.“ Eine andere stimmt zu: „Kann er bitte warten, bis mein Bafög von der Uni bestätigt wurde?“ Noch eine Fan-Stimme: „VOLKAN, ICH HAB KEIN GELD!“ Und wiederum eine andere Nutzerin meint: „Vielleicht liest er ja die Kommis und senkt die Preise der Tickets.“

Fans fürchten hohe Ticket-Preise

Aber bei allen Sorgen ist die überwiegende Anzahl der Fans natürlich völlig aus dem Häuschen, dass Apache 207 auf Tour geht. Volkan Yaman, so sein bürgerlicher Name, gehört schließlich zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Der gebürtige Mannheimer ist in Ludwigshafen-Gartenstadt aufgewachsen. Sein Hit „Roller“ katapultierte ihn 2019 an die Spitze der Charts. Musik-Geschichte schrieb Apache aber an der Seite von Udo Lindenberg mit dem Mega-Hit „Komet“. Garantiert wird dieser auch bei den Shows in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, in der Westfalenhalle Dortmund und in der Kölner Lanxess-Arena nicht fehlen.

Start der Hallentournee ist am 21. November 2025 in Dortmund. Weitere Stationen sind Leipzig, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart, München, Wien, Köln, Hannover, Zürich, Berlin und Mannheim. Zum Abschluss soll der Musiker am 14. Februar 2026 in Hamburg auftreten. (mit dpa)