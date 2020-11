Oberhausen: Corona verschärft Lage von Prostituierten – „Habe ihr Geld gebracht, damit sie nicht verhungert“

Oberhausen. Tote Hose auf der roten Meile!

Die Rollläden sind unten, die Flaßhofstraße wie leergefegt. Auch die Rotlichtmeile in Oberhausen ist im Lockdown. Seit Frühjahr sind Bordelle mit kurzer Unterbrechung laut Corona-Schutz-Verordnung geschlossen.

Die Prostituierten sind verschwunden, sie dürfen ihre Dienste nicht anbieten. Ihre Lage ist damit prekärer denn je.

Oberhausen: Lage für Prostituierte prekärer denn je

Petra Jochheim vom Verein „Solwodi e.V.“ kümmert sich um die Frauen. Sie betont im Gespräch mit DER WESTEN, dass die Lage für die meisten Frauen schon vorher prekär gewesen sei. Corona verschärfe die Situation noch drastischer. „Ich habe gerade einer Frau ein bisschen Geld gebracht, damit sie nicht verhungert“, erzählt die Rechtsanwältin aus Essen, die seit fünf Jahren für den Verein tätig ist.

Die Rollläden sind unten, Freier sind nicht zu sehen: die Flaßhofstraße ist wie ausgestorben. Foto: privat

„Die Frauen haben hier keine Wohnungen, keine Existenz, keine Krankenversicherung und der größte Teil spricht kein oder kaum Deutsch“, schildert sie. Der Großteil von ihnen komme aus dem Ausland, vor allem aus Rumänien und Bulgarien. Und sie seien nicht freiwillig hier, sondern meist unter Drohungen, Gewalt oder Verkauf durch ihre Familie in Oberhausen gelandet. „Die Frauen sitzen 24 Stunden in den Bordellen, sind vollkommen abhängig vom Rotlichtmilieu. Jetzt im Lockdown stehen sie ohne alles da“, so Jochheim.

Meisten Prostituierten sind abhängig von ihren Zuhältern

Solwodi stellt ihnen kostenfreien Wohnraum zur Verfügung und bietet Geld für den Lebensunterhalt. Streetworkerin Jochheim ist mit einem Dutzend Sexarbeiterinnen in Kontakt, hört sich ihre Sorgen an und hilft wo sie nur kann. Ein Teil der Frauen sei nach Hause gefahren, erzählt sie. „Doch der andere Teil lebt jetzt in Wohnungen der Bordellbetreiber und macht Mietschulden, die sie nach dem Lockdown wieder abarbeiten müssen. So bleibt die Abhängigkeit zum Milieu bestehen.“

Die meisten Frauen seien nun mal abhängig von Zuhältern und könnten eben keine freien Entscheidungen treffen. „Das Bordellmilieu ist ein kriminelles Milieu, da können sie noch so rosa ihre Bordelle anstreichen. Und sie haben natürlich die Befürchtung, dass die Frauen sich lösen und andere Wege zu finden, um hier Arbeit zu finden.“ Jochheim kennt solche Beispiele, in denen es Frauen, auch motiviert durch die Corona-bedingte Notlage gelungen ist, das Milieu zu verlassen.

---------------------------

Mehr News:

Essen: Nach Reizgas-Angriff bei P&C in der City! Jetzt kommen neue Details ans Licht

Duisburg: Citypalais verkauft! Das hat der neue Besitzer mit dem Einkaufszentrum vor

NRW: 27-Jähriger kehrt endlich aus Griechenland zurück – unglaublich, was er mitgebracht hat

--------------------------

Verein hilft Frauen, aus dem Milieu zu kommen

Der deutschlandweit aktive Verein, der Opfern von Menschenhandel, Zwangsprostitution und Beziehungsgewalt unterstützt, hilft beim Milieu-Ausstieg, bietet etwa Praktikumsmöglichkeiten in einem Diakonie-Krankenhaus. „Um Strukturen zu erlernen und zu schauen, was ihnen gefallen würde. Sie sind bemüht Deutsch zu lernen und alltäglichen Strukturen zu erlernen“, erzählt Jochheim von Ausstiegserfahrungen. „Und die Frauen freuen sich über sich selbst, diese Stärke zu haben aus dem Milieu zu lösen.“

-------------

Das ist die Flaßhofstraße in Oberhausen:

Die Bordellstraße in Oberhausen-Mitte besteht in ihrer heutigen Form seit 1963

Die Straße besteht aus 16 Häusern, überwiegend Laufhäusern, in den Prostituierte 230 Zimmer mieten

Die meisten der Frauen stammen aus Rumänien und Bulgarien

Die Straße trug ursprünglich den Namen Eintrachtstraße,

Schon 1914 begann hier die Prostitution, bald war die Straße überregional dafür bekannt

-------------

Doch nur in manchen Fällen gelingt das. Für die Frauen, die sich nicht aus den Fängen der Zuhälter befreien können, ist die Not derzeit noch größer. „Viele Frauen sind gezwungen weiterhin der Prostitution nachzugehen – auch wenn es gegen die aktuellen Corona-Vorschriften verstößt. Auch die betroffenen Frauen haben natürlich große Angst vor Corona. Doch viele haben mir erzählt, dass Freier versuchen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen und Druck ausüben.“ Über das Internet oder Whatsapp werden so Treffen in Wohnungsbordellen verabredet.

„Freier versuchen Preise zu drücken“

„Die Freier fragen ganz konkret nach, versuchen die Preise zu drücken. Sie betrachten sich nicht als diejenigen, die gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen“, erzählt Jochheim.

Petra Jochheim ist Rechtsanwältin in Essen und Vorsitzende von „Solwodi e.V.“ in Oberhausen. Foto: privat

Sex mit Maske und Kontaktlisten, wie sie nach dem ersten Lockdown zwischenzeitlich erlaubt waren, hält die Expertin für eine Illusion: „Jeder Freier wird seine Kontaktdaten natürlich nicht abgeben, wenn er damit rechnen muss, dass Leute aus dem kriminellen Milieu ihn anfangen zu erpressen und vielleicht drohen, seine Ehefrau anzurufen. Und auf der anderen Seite soll eine Frau, die kaum Deutsch spricht und in finanzieller Not ist, ihren Freier etwas von Maske und Abstand erzählen. Sie legt auch die Maske ab, weil sie es muss.“

Nachbarn lassen Wohnungsbordell auffliegen

In Oberhausen ließ die Polizei im Mai ein Wohnungsbordell auffliegen. Nachbarn hatten vor einem Haus in der Kettlerstraße immer wieder fremde Männer beobachtet. Sie erhielten offensichtlich eine Kurznachricht, gingen in das Haus und kamen kurze Zeit später wieder heraus. In der Wohnung traf eine Streife zwei Frauen aus Bulgarien (39,43) an. Sie hatten gerade Besuch von zwei Männern. Die Männer gaben nach anfänglichem Leugnen zu, dass man sich zu sexuellen Handlungen gegen Bezahlung verabredet hatte. Gegen die Bulgarinnen wird wegen illegaler Prostitution ermittelt, gegen die Männer auch wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzordnung.

Die Prostitution verlagert sich in Corona-Zeiten zunehmend in Wohnungen. Foto: imago images

Kein Einzelfall, ist Jochheim überzeugt: „Die Wohnungsprostitution nimmt zu.“ Sie fordert angesichts der Not Überbrückungshilfen von der Politik für die Not leidenden Frauen. Denn eine kurzfristige Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Betroffene können sich an Solwodi wenden. Der Hilfsverein mit Filialen in Oberhausen und Duisburg kann eine kostenfreie Untersuchung organisieren: www.solwodi.de.