Oberhausen: Corona-Leugner machen sich an Kirche zu schaffen – DAS klebten sie ans Gebäude

Oberhausen. Na, die werden es wohl nie lernen...

Das Coronavirus hat Deutschland und die Welt noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind bundesweit mehr als 69.000 Personen an oder mit Covid-19 gestorben, über 2,4 Millionen Personen sind infiziert worden. Trotz Impfoffensive und Dauer-Lockdown gehen die Neuinfektionen nur langsam zurück.

Trotzdem haben sich Corona-Leugner in Oberhausen wieder an einem Gebäude zu schaffen gemacht. Diesmal hat es die St. Antonius-Kirche in Oberhausen-Klosterhardt getroffen, an die krude Botschaften geklebt wurden.

Oberhausen: Corona-Leugner kleben krude Botschaften an Kirche

Über diesen Vorfall, der sich wohl Mittwoch ereignet haben soll, berichtet „Radio Oberhausen“. Eine Hörerin hatte den Hinweis gegeben, dass am Kirchengebäude in Oberhausen mindestens zehn orangefarbene Zettel geklebt worden seien.

Auf den Zetteln soll gestanden haben, dass Corona nur ein „Fake“ sei und sich niemand „verarschen“ lassen sollte.

Die St. Antonius-Kirche in Oberhausen-Klosterhardt. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Oliver Schmitz, Kaplan der katholischen Gemeinde St. Pankratius, bestätigt den Vorfall. Schmitz: „Wir wurden informiert. Es war dann aber nur noch ein Flyer zu sehen.“ Vermutlich ist der Gemeinde jemand anderes zuvorgekommen, der die Zettel entfernt hat.

Oberhausen: Kirche distanziert sich von Flyer-Inhalten

Die Kirche distanziert sich deutlich von den Botschaften auf den Zetteln. Schmitz: „Das ist definitiv nicht in unserem Sinne, das widerspricht unserer Haltung. Das ist in der aktuellen Zeit mehr als kontraproduktiv. Wir ärgern uns und wundern uns, wer unsere Kirche plakatiert.“ Inzwischen seien alle Gremien und kirchlichen Kitas über den Vorfall informiert worden und sollen jetzt besonders aufmerksam sein.

In Oberhausen hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ärgerliche Aktionen von Corona-Leugnern gegeben. So sind auf einem beliebten Spielplatz im Ruhrpark fast alle Spielgeräte vollgeklebt worden. Einige Bürger würden sich zudem über Flyer von Corona-Leugnern in ihren Briefkästen ärgern.

Bleibt zu hoffen, dass Corona bald im Griff ist – damit auch der Spuk der Leugner ein Ende findet. (mg)

